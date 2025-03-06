هالة صدقي: رفضت دور انتصار في إش إش ومحمد سامي لا يقل عن يوسف شاهين

الصباح الجديد – وكالات:

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن دورها في مسلسل “إش إش”، الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان 2025، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “إحنا لبعض”، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد” موضحة أن دورها به تحديات كبيرة، حيث تلعب شخصية شادية زوجة المعلم رجب الجريتلي وهو الفنان ماجد المصري، وهي لم تقدم نوعية تلك الأدوار من قبل.

وأكدت هالة صدقي على ثقتها في اختيارات المخرج محمد سامي الذي عرض عليها في البداية دور الفنانة إنتصار “إخلاص كابوريا”، وشادية في الوقت نفسه، وطلب منها أن تختار الدور الذي تجد نفسها فيه، مؤكدة أن دور إخلاص من الممكن أن يكون أطول وأهم، لكن شخصية شادية لم تقدمها من قبل، مشيرة إلى أنها تعتبر محمد سامي لا يقل أهمية عن المخرجين عاطف الطيب ويوسف شاهين، وهو شخص غير ديكتاتوري ، وواصلت هالة صدقي حديثها عن المخرج محمد سامي قائلة: “هو بيتضايق وبيحب الحاجة بتبقى مظبوطة 10 على 10 وبيحترم مواعيده وشغله، وعاوز الفنان اللي واقف قدامه يكون مذاكر وحافظ دوره قبل ما ييجي اللوكيشن”، مردفة أنه طلب من فنانة أن تقوم بإزالة “المانكير” كونه لم يكن موجوداً في المشهد السابق رغم أنه قام بتصويره منذ شهرين ولكنه يتذكر كل كبيرة وصغيرة.

وردت هالة صدقي على ما يقال حول فرض المخرج محمد سامي زوجته مي عمر على الجمهور ومجاملتها على حساب الفنانين الآخرين قائلة: “من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي يقف جنبها ويدعمها ومش من الطبيعي أنها متشتغلش مع زوجها، كمان هي بتلاقي نفسها معاه، أنا بعد العمر ده كله بحب الشغل مع محمد سامي، فما بالك بمراته؟!”.