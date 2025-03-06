الفنان العراقي سلام زهرة في المسلسل العماني ” الوقيد”

متابعة – الصباح الجديد:

شارك الفنان العراقي سلام زهرة كضيف شرف في المسلسل العماني “الوقيد” وهو من تأليف سعيد أسعد عامر وإخراج يوسف البلوشي ومن تمثيل نخبة من الفنانين العمانيين والخليج، منهم طالب البلوشي وفخري خميس ومحمد نور وأمينة عبد الرسول وخالد البناي وفارس البلوشي وإبراهيم البلوشي ومحمد الزدجالي وهشام ولمياء الشويخ ولينا خالد ومحمد المعمري وسامي شكا وأحمد شاهين وسامي البوسعيد ومحمد السيابي وهبه السعودية ومحمد السلامي وعيسى الصبحي ومحمد العبري وخالد المعني وسالم العربي وزاهر السلامي وهشام اليافعي ومحمد باشعيب وزهى قادر ومريم المعمرية وشيماء البريكي ويوسف البلوشي والطفل تيمور الخنبشي وعمر البلوشي وسعيدالمعولي ومحمد البلوشي ومرشد العربي وقليلة الدرعية ومحمد المشايخ وجمعة الشكيلي، إدارة الإنتاج لخصيب السعدي ومبارك الحبسي والماكياج عزيزة يوسف وطلال معطي وأروى الخماسية واشواق السلطية وحليمة، الازياء لمحفوظة الرقمية وعبد الرحمن الغنائي، والمخرج المنفذ علي عبدو وإبراهيم البلوشي ومدير التصوير معاذ الحوامدة، تصوير غيث قطيش والصوت اشرف الضمور، الإضاءة ياسر محمود، وكلاكيت محمد البلوشي والإشراف والمتابعة عبد الله اللويهي ومساعدة المخرج صافية الطربلسي، ويعرض المسلسل على قناتي سلطنة عمان والشارقة.