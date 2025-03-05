في دائرة الفنون العامة..معرض شخصي للفنان عماد زبير

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الفنان الدكتور قاسم محسن، في مكتبه الفنان التشكيلي الدكتور عماد زبير، ورحب السيد المدير العام بالفنان الضيف، وبحث معه إقامة معرض شخصي له في قاعات دائرة الفنون العامة في وقت قريب.

وقال المدير العام، “استقبلنا الفنان التشكيلي الدكتورعماد زبير وبحثنا معه إقامة معرض شخصي له على قاعات دائرة الفنون العامة قريبا”، وأشار: الى أن أبواب دائرة الفنون العامة مفتوحة أمام جميع الفنانين بما يخدم الحركة التشكيلية في العراق، مؤكدا أن الفنون العامة حريصة على التواصل مع الفنانين داخل العراق وخارجه.

وكان الفنان الدكتور قاسم محسنقد أعلن استعداد الفنون لإعادة صيانة تمثال المتنبي للفنان الكبير محمد غني حكمت، وزارالسيد المدير العام دار الكتب والوثائق والتقى مديرها العام الأستاذ بارق رعد علاوي على هامش افتتاح معرض شخصي للفنانة ابتسام ناجي السعدي في الدار.

وأكد مدير عام الفنون، على “أهمية هذا التمثال الذي يعد من أهم أعمال الراحل الفنان محمد غني حكمت”، مضيفا أن “دائرة الفنون العامة مستعدة من خلال قسم المصاهر التابع لها لإعادة صيانة هذا التمثال المهم”.

يشار الى أن المدير العام لدائرة الفنون العامة افتتحمعرضاً فنياً للفنانة ابتسام ناجي السعدي، تضمن 30 عملا فنيا، وأقيم في دار الكتب والوثائق.