في دار العراقية للأزياء.. مجموعات جديدة من الاكسسوارات المستوحاة من الحضارات العراقية

بغداد – الصباح الجديد:

ابتكرت شعبة تصميم الأكسسوار في الدارالعراقية للأزياء في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مجموعات جديدة من الأكسسوارات المستوحاة من روح الحضارات العراقية القديمة، جسدت نقوشا تحكي روايات سومرية وأكدية وبابلية وآشورية، مما يعكس هوية العراق التراثية والحضارية.

تضمنت المجموعات تيجان وأغطية رأس تجسد عظمة الملوك وكبرياء الملكات في عصور ازدهار الحضارات في بلاد وادي الرافدين، حيث تم تصميم كل قطعة من الأكسسوارات بحب وإتقان، تنطق بلغة الجمال وتروي قصة حكايات وطن يزهو بإرثه صاغها الفنان إبراهيم عبد الرضا، تحت إشراف المصممة ندى عبد العباس، لتصبح قطعاً فنية تعبق بروح الأصالة وتضيف إلى الحاضر لمسة جمال من بريق الماضي.

وأكدت المصممة ندى عبد العباس أن الشعبة تسعى باستمرار إلى تقديم أعمال فنية تحمل بصمة إبداعية جديدة، مستندةً إلى فريق من المصممين المحترفين، الذين يعملون بشغف وتفان، ليكون كل منتج قطعة فنية تنطق الجمال والرقي وتعكس الهوية العراقية العريقة.

الجدير بالذكر أن هذه المجموعات تتوافق مع رؤية الدار العراقية للأزياء في تعزيز الهوية العراقية وتقديم أعمال فنية تعكس الموروث الثقافي العراقي الثر.