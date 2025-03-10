حديث الشعر والمقام العراقي أيقونة فعاليات اليوم السابع للأسبوع الأدبي

بغداد – الصباح الجديد:

مع هطول الأمطار التي زيّنت أجواء بغداد بالألق تُوّج اليوم السابع لفعاليات الأسبوع الأدبي الذي يقيمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بدورته الثالثة بعنوان (نزهةٌ ربيعيّةٌ مع كتاب) بحفل لتوقيع كتاب (البناء المعماري للفيلم الروائي الحديث) للكاتب كاظم مرشد السلوم الصادر حديثاً عن منشورات الاتحاد، بحضور جمع كبير من جمهور الأسبوع الأدبي وأدباء الوطن.

وتضمّنت الجلسة الأولى التي أدارها الناقد د.سعد التميمي الاحتفاء بالشاعر الفائز بجائزة الإبداع العراقي د.حسن عبد راضي، الذي أشار في مفتتح حديثه إلى أنه ينتمي لجيل الثمانينيات الشعري منذ إصداره لأول ديوان شعري بعنوان (الطاعون) مبيّناً أن الشعر بالنسبة له في المقام الأول ويفضله على بقية الأجناس الأدبية الأخرى التي يكتبها كالنقد والمقالة والرواية والمسرح وأدب الأطفال وغيرها، ليقرأ بعدها مجموعة من قصائده بعناوين ومواضيع مختلفة.

أما الجلسة الثانية فحملت توقيع فرقة المقام العراقي بقيادة الفنان طه غريب، التي قدمت مجموعة من الأغاني العراقية التراثية ومنها (فوك النخل وأويلاه يابه وعاين يادكتور ويا گليبي سل وذوب سل وتفطر) وغيرها من الأغنيات التي حظيت بتفاعل وحفاوة كبيرين من الجمهور الحاضر.

من جانب آخر أعلنت لجنة الأسبوع الأدبي عن تأجيل الفعالية الخاصّة بعيد المرأة العراقية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجويّة، وسيُعلن عن موعد آخر لهذه الفعاليّة المهمّة، ليتسنّى للاتحاد تقديمها بما يليق بالأديبات العزيزات والأدباء الأعزاء.