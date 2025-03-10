معرض خاص بالأعمال اليدوية والتشكيلية.. أبو رغيف يفتتح احتفالية مؤسسة عيون الخاصة بأصحاب الهمم

بغداد – الصباح الجديد:

افتتح وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الكتاب الدكتور نوفل أبو رغيف الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة عيون للثقافة والفنون لتكريم المواهب الإبداعية من أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة في حقول الرسم والتشكيل والموسيقى والتمثيل والشعر والأزياء بحضور رئيس خلية الاعلام الأمني اللواء سعد معن ونقيب فناني الأنبار فاروق العيساوي ورئيس مؤسسة الإعلام العراقي السيد حيدر الفزع وعدد من المثقفين والتربويين والفنانين والاعلاميين، في مقر جمعية المهندسين العراقيين.

وأكد أبو رغيف في كلمة ألقاها على دعم وزارة الثقافة والسياحة والآثار وتضامنها مع المبادرات التي تعزز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد الثقافي والابداعي والتربوي وتحفيز قدراتهم من أجل مجتمع يتسم بالتنوع والعطاء مشيدا بالدور النوعي الذي تقوم به مؤسسة عيون في المجالات الفنية والثقافية لإثراء المشهد العراقي.

وفي ذات المناسبة افتتح السيد الوكيل معرضا خاصا بالأعمال اليدوية والتشكيلية للمحتفى بهم والفائزين.

من جانبه أعرب رئيس المؤسسة السيد عباس الخفاجي عن شكره وامتنانه لدعم وزارة الثقافة والسياحة والآثار وحضور السيد الوكيل ومشاركته في دعم هذه الشريحة المهمة وتقديم دروع الابداع والشهادات التقديرية على المشاركين والفائزين باختيارات اللجنة المنظمة والجهات المشاركة في انجاح هذه الفعالية.