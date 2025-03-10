مي عز الدين توجه رسالة إلى تامر حسني بعد إشادته بمسلسل “قلبي ومفتاحه”

الصباح الجديد – وكالات:

تُنافس النجمة مي عز الدين بموسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه” والذي تُجسد بطولته أمام عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب وقد لاقى المسلسل منذ عرض حلقاته الاولى ردود فعل جيدة لدى المُشاهدين والذين عبروا عن إشادتهم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء من ضمن الذين اشادوا بمسلسل “قلبي ومفتاحه” الفنان تامر حسني، حيث نشر عبر خاصية الـ”ستوري” البوستر الرسمي للمسلسل وعلق عليه قائلًا: “يا مي مليون مبروك ليكي ولحبيبي آسر، مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن”.

وقد حرصت بطلة المسلسل الفنانة مي عز الدين على توجيه رسالة للفنان تامر حسني عقب تهنئته لها بنجاح المسلسل، حيث أعادت نشر الـ”ستوري” الخاص به وقالت برسالتها له: “الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس”.

وكان كل من الفنان تامر حسني والفنانة مي عزالدين قد تعاونا في عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها سلسلة أفلام “عمر وسلمى” والتي قدما منها ثلاثة أجزاء، كما تعاونت الفنانة مي عز الدين مع الفنان تامر حسني بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “أدم” وظهرت أيضًا كضيفة شرف بفيلم “الفلوس”.

يُذكر أن مسلسل “قلبي ومفتاحه” تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ”مُحلل”، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.