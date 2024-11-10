حريق هائل يلتهم عشرات السيارات بمنطقة الحمرا في بيروت

الصباح الجديد ــ وكالات:

اندلع حريق كبير في مولد كهرباء في موقف للسيارات في منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النيران امتدت إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل” ، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.

وتوجهت فرق الاطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق حيث تعمل على اخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا. ووفق وسائل إعلام، فإن حريق الحمرا سبّب أضراراً كبيرة وأحد الابنية احترق بشكل كامل.

وقد التهمت النيران العديد من السيارات في الموقف. وهرعت الى المكان سيارات الاطفاء والدفاع المدني وتعمل على اخماد الحريق الهائل.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، نسبب الحريق بحالة هلع بين سكان الأبنية المجاورة وسط محاولة لإنقاذ السكان.

كما سقط احد المواطنين من شرفة احد المباني لدى محاولته النزول على سلالم الانقاذ هربا من الحريق، الا انه نجا بأعجوبة حيث سقط من دون ان يتأذى إذ ظل ممسكا بحبل ثم سقط وكان بانتظاره على الأرض عناصر الدفاع المدني.

وقال المدير العام للدفاع المدني ريمون خطّار في تصريح، إن الأضرار كبيرة جدّاً “لكنّنا تمكّنّا من السيطرة على الحريق وعناصرنا منتشرة في المبنى المحترق للتأكّد من سلامة الجميع”.

وأضاف: “نعمل على إخراج السكّان من الأبنية المجاورة للحريق وسنسلّم المباني للقوى الأمنيّة”.