روجينا تروج لأول بطولة مسرحية لابنتها

الصباح الجديد – وكالات:

بعد مشاركتها مؤخرا من خلال مسلسل “سر إلهي” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، تقوم ‏الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، ابنة الفنانة روجينا ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، بعرض مسرحية “الصالون” التي تُعد أول ‏بطولة مسرحية لها على خشبتَيْ مسرحَيْ ملك جبر والفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.‏

ولدعمها الدائم لابنتها؛ قامت الفنانة روجينا بالترويج لمسرحية “الصالون” التي تأتي من النوعية الدرامية من خلال نشر البوستر ‏الخاص بها مع إرفاق تعليق جاء تعليقها كالتالي: “مسرحية الصالون، عرض مسرحي درامي على خشبتَيْ مسرحَيْ ملك جبر والفلكي، ‏بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إخراج دينا أمين، بطولة مريم أشرف زكي، بالتجمع ‏الخامس، ووسط البلد”.‏

وفي لقاء سابق حلَّت الفنانة روجينا ضيفةً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وتحدثت عن تعاونها مع ابنتها ‏مريم، وأكدت روجينا أن ابنتها مايا تعمل منذ فترة في مجال الإخراج، وتولت مهمة العمل بوصفها مساعد مخرج في عدد من الأعمال الفنية، ‏لكنها ترفض العمل في أي عمل من بطولة والدتها، وتسعى دائماً لبناء اسمها بنفسها بعيداً عن عائلتها.

وكشفت روجينا أن ابنتها مريم هي الوحيدة التي حققت أمنيتها وعملت مثلها في مجال الفن، وقالت إنها تعاملت مع الانتقادات بطريقة ‏مختلفة جعلتها فخوراً بها، فأكدت أنها لم تنزعج من الانتقادات التي وُجهت لها على السوشيال ميديا، واعتبرت أن الآراء المضادة ‏اختلاف في وجهات النظر، مشيرةً إلى أنه من المستحيل أن يتفق الجميع على الشخص نفسه.‏