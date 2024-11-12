في حفل افتتاحه ..مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم رشوان توفيق وأحمد ماهر

الصباح الجديد – وكالات:

كرّم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي خلال حفل افتتاح دورته الثانية والذي أقيم بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، بحضور عدد من الفنانين العرب والمصريين الذين أثروا الحركة المسرحية والفنية خاصة للطفل، وهم الفنان القدير رشوان توفيق والفنان أحمد ماهر، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيأة العامة لقصور الثقافة، الفنان القدير عزت زين.

وقالت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان خلال كلمتها بحفل الافتتاح: “في البداية اسمحوا لي أن أتحدث عن حلمي الذي تحقق، وهو المهرجان، الحلم الذي يكبر معكم وبكم، وبموهوبينا الصغار، وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى كل فريق عمل المهرجان والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والرئيس الشرفي للمهرجان الذي آمنت بالفكرة، من أجمل الأشياء في الدنيا، هو العمل مع الأطفال، ومن أجل رؤية الغد، لابد من رؤية أطفالنا اليوم”.

وأضافت “همام”: “في الدورة الثانية من عمر المهرجان، أضفنا فعاليات ومسارات أكثر من الدورة الأولى، حيث أضفنا مسارا لذوي الهمم، بجانب مسار المسرح المدرسي والذي يضم مسابقات في فنون الأداء، والاستعراض والرسم، كما نقدم هذا العام عددا من الورش التدريبية الفنية، وهي ورشة الكتابة ويقدمها الكاتب والفنان شاذلي فرح، وورشة التمثيل ويقدمها المخرج شادي الدالي، وورشة الكولاج وتقدمها الدكتورة عايشة الكندري، وورشة صناعة الدمى وتقدمها الدكتورة خلود الرشيدي.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 الشهر الجاري.