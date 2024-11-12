جماليات لهجة البصرة الشعبية .. عنوان لجلسة اتحاد الأدباء والكتاب

بغداد – الصباح الجديد:

أقام اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة جلسة ثقافية كان عنوانها “جماليات لهجة البصرة الشعبية” بحضور أدبي ثقافي. نوال جويد الباحثة في التراث والموروث العراقي كانت ضيفة الجلسة تحدثت عن موضوعها قائلة:

في الجلسة الأولى لافتتاح منتدى التراث الشعبي، وبالتأكيد فإن أول مايخطر عن التراث الشعبي هي اللهجة التي تتميز بها البصرة عن بقية المحافظات فكان النقاش اليوم عن مناطق أهل البصرة، خصوصا ونحن لا نمتلك لهجة واحدة، بل نمتلك عدة لهجات، كل منطقة من مناطق البصرة تتميز بلهجتها واللغة التي يتحدث بها أهل هذه المنطقة، لهجة بني تميم من اللهجات العربية القديمة وموجود لدينا عندما ينقلب حرف الجيم الى حرف الياء في اللهجة، وكذلك في الابيات الشعرية “.

فرات صالح رئيس الهيئة الادارية لاتحاد الادباء والكتاب فرع البصرة قال:

قبل استلامنا مسؤولية الهيأة الادارية للاتحاد، كان مؤسسا لدينا منتدى الشعر ومنتدى أديبات البصرة، عملنا على استحداث منتديات أخرى لأسباب منها، أن نحرك الوسط الثقافي من خلال الاهتمام بهوامش ثقافية، يعني البعض يظنها هوامش بينما هي متن أساس من متون الثقافة العراقية والبصرية، عملنا على استحداث منتدى للترجمة، وآخر لأدب الطفل ومنتدى للمسرح والفنون ومنتدى التراث الشعبي، كل هذا عملنا عليه من أجل أن نخلق حركة، وتنافس بين أعضاء الاتحاد للعمل الجاد من أجل توسيع الرقعة الثقافية، اليوم كان الاعلان عن تأسيس منتدى التراث الشعبي ومحاضرة عن اللهجة البصرية، وشاهدنا مدى الاقبال عليها والنقاشات التي أثارتها المحاضرة، وحقيقة هذا هو ما نسعى اليه أن نستقطب الجوانب الثقافية ونحيط بها من كافة جوانبها ولا نكتفي بالجانب الأدبي فقط “.