البيئة: العراق يمتلك معدات حديثة لكشف الألغام وأمامنا 4 أعوام لإنهاء ملفها

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة البيئة تطهير 4 آلاف كم2 من المساحات الملوثة بالألغام في عموم العراق، وفيما بينت أن هناك عملاً مستمراً لتطهير جميع المساحات الملوثة في عام 2028، أكدت توفر معدات حديثة تعمل عليها جهات حكومية ومنظمات.

وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام مصطفى حميد: إنه “بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق مثل اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية، فإنه يفترض في عام 2028 الانتهاء من ملف الألغام”.

وأضاف، أنه “تـم إزالة أكثر من 50٪ من أصل المساحات الملوثة”، مبينا، أن “المتبقي الآن بحدود ( 2000) كيلومتر مربع، ⁠من أصل أكثر من (6000) كيلومتر مربع قد تـم تحديدها في عام 2003”.

وأشار إلى، أن “العراق يمتلك معدات حديثة للكشف عن الألغام وتستخدم في العمل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وباقي المنظمات الإنسانية والشركات التجارية التي جميعها تعمل تحت إشراف دائرة شؤون الألغام”.