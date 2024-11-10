الجيش الإسرائيلي يعلن الهجوم على أكثر من 50 موقعا في غزة ولبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان ، إن سلاح الجو نفذ عمليات استهدفت أكثر من 50 موقعا في لبنان وقطاع غزة، عبارة عن “مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات صاروخية”، بحسب المصدر ذاته.

الصباح الجديد ــ وكالات:

أفاد الجيش الإسرائيلي، امس السبت، أن سلاح الجو نفذ عمليات استهدفت أكثر من 50 موقعا في قطاع غزة ولبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى “مقتل عشرات المسلحين وتدمير وسائل قتالية عديدة”.

وأشار المصدر ذاته، أن “الفرقة 162 تواصل العمل في منطقة جباليا، وقضت خلال الأيام الأخيرة على عشرات المسلحين”، كما عثرت القوات ودمرت مستودع أسلحة في المنطقة، وفق البيان.

وخلال الساعات الماضية، قال البيان إن سلاح الجو أكثر من 50 موقعا في لبنان وقطاع غزة، عبارة عن “مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات صاروخية”، بحسب المصدر ذاته.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما يقرب من 70 بالمئة من قتلى حرب غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف الحدودي مع حزب الله المدعوم من إيران على خلفية الحرب في غزة.

وفتح حزب الله ما اعتبرها “جبهة إسناد” لغزة بعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023. وبعدما

وأضعفت حماس في القطاع، نقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية الى الجبهة الشمالية مع الحزب، وكثّفت غاراتها اعتبارا من 23 سبتمبر، وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية.

وتركزت الغارات على معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

ينخرط الجيش الإسرائيلي حالياً في حرب على جبهتي لبنان حيث تقاتل قواته “حزب الله” وغزة، حيث ينفّذ عمليات ضد “حماس”.

وقال الجيش في بيان: “خلال اليوم الماضي ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 50 هدفاً إرهابياً في لبنان وقطاع غزة”.

وأضاف أن “من بين الأهداف التي تم ضربها مبان عسكرية ومنشآت لتخزين الأسلحة وقاذفات”.

وفي غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة”، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت بذلك إلى 43,552 قتيلا و102,765 جريحا ومصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن فلسطينيا قتل بالرصاص خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا شمال طوباس اليوم السبت.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بمقتل “مواطن في عقابا، ولا يزال محتجزا مع جيش الاحتلال”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية رسمية أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل الرجل قبل قتله.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة، مما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 43508 فلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها “حماس” وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.