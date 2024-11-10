شابوفالوف وميديدوفيتش إلى نهائي بلجراد للتنس

العواصم ـ وكالات:

سيتنافس لاعب التنس الكندي، دينيس شابوفالوف، الذي يعود إلى مباراة نهائي بعد عامين، والصربي حمد ميديدوفيتش، الذي يتطلع للقب للمرة الأولى، على لقب بطولة بلجراد.وتغلب دينيس شابوفالوف، الذي أصبح في عام 2020 عاشر لاعب عالميا، ويحل حاليا في المركز ال78، على التشيكي يجي ليهيتشكا، المرشح الرابع للقب، بواقع 6-2 و6-1.وسيخوض اللاعب الكندي سابع نهائي في مسيرته.وسيواجه شابوفالوف السبت حمد ميديدوفيتش الذي تغلب على الصربي لاسو ديري بواقع 6-2 و3-6 و7-6(2) في ساعتين ونصف.

إلى ذلك، ودعت البولندية إيجا شفيونتيك حاملة اللقب، نهائيات رابطة محترفات التنس، بعد خسارة الأميركية كوكو جوف أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنتيجة 5-7 و4-6.وفازت شفيونتيك على الروسية داريا كاساتكينا بسهولة 6-1 و6-0، لكنها كانت تحتاج لخدمة من جوف، لحجز وصافة المجموعة البرتقالية.إلا أن خسارة كوكو جوف أمام كريتشيكوفا، جعلت شفيونتيك، تحتل المركز الثاني، فيما تصدرت اللاعبة التشيكية، المجموعة.وستلعب كرايتشيكوفا في نصف النهائي، مع الصينية تشينوين جنج، فيما تلتقي كوكو جوف مع أرينا سابالينكا.وعلى الرغم من فوزها في مباراتين من ثلاث، أنهت اللاعبة البولندية، المرحلة في المركز الثالث.

وكانت شفيونتيك قد ودعت نهائيات رابطة محترفات التنس، من المرحلة ذاتها عام 2021، وخرجت من نصف النهائي بعدها بعام أمام سابالينكا، قبل أن تحقق اللقب في العام الماضي.وهذه أول بطولة تخوضها البولندية التي خسرت صدارة التصنيف العام لصالح سابالنيكا، منذ هزيمتها في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في بداية أيلول/سبتمبر الماضي.وتخطط شفيونتيك للمشاركة في كأس بيلي جين كينج، خلال الشهر الحالي، لتمثيل بلدها قبل إنهاء موسمها.

من جانبه، رأى النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أن قرار تمديد أيام المنافسة في العديد من دورات الماسترز للألف نقطة من أسبوع واحد إلى أسبوعين له تأثير سيئ على اللاعبين والبطولات على حد سواء.ويتطابق كلام تسيتسيباس مع ما قاله المصنف الأول عالميا سابقا الأمريكي أندي روديك الذي انتقد في وقت سابق من هذا الأسبوع تغيير نظام البطولة قائلا “إنهم أغبياء للغاية، إنهم أغبياء جدا، هذا هو الأسوأ“.وأقيمت هذا العام خمس من دورات الماسترز التسع وهي المسابقات الأكثر أهمية بعد البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” على مدار أسبوعين، فيما يعتزم منظمو دورتي تورونتو وسينسيناتي زيادة أيام المنافسة في عام 2025.وكتب تسيتسيباس المتوج ثلاث مرات بدورة مونتي كارلو والتي لا تزال تقام على مدى أسبوع، على حسابه الرسمي في منصة إكس “لقد تحولت بطولة الماسترز التي تقام على مدار أسبوعين إلى رتابة”.

وفي سياق اخر، سحبت الخميس، قرعة البطولة الختامية للتنس، والتي ستقام في تورينو، خلال المدة بين 10 إلى 17 تشرين الثاني الجاري.وأسفرت القرعة عن وقوع يانيك سينر ودانييل ميدفيديف وتايلور فريتز وأليكس دي مينور في مجموعة “إيلي ناستاسي“.في حين يتواجد كل من ألكسندر زفيريف وكارلوس ألكاراز وكاسبر رود وأندري روبليف في مجموعة “جون نيوكومب“.

ويعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أبرز الغائبين عن منافسات البطولة الختامية، بعدما أعلن انسحابه منذ أيام بسبب الإصابة.ويملك الصربي، العديد من الأرقام القياسية في البطولة، حيث يعد أكثر من توج باللقب بواقع 7 مرات، كما يعد أكبر من توج بلقب البطولة، وذلك بعمر 36 عامًا في 2023. أما الأمريكي جون ماكنرو فهو أصغر من توج بلقب البطولة في 1978، وذلك بعمر 19 عامًا.وبالنظر إلى أعلى اللاعبين من حيث التصنيف العالمي تتويجًا باللقب، فهم كالتالي:ناستاسي (1973)، جيمي كونرز (1977)، بيورن بورج (1979 و1980)، جون ماكنرو (1984)، إيفان ليندل (1985 و1987)، بيت سامبراس (1994 و1996 و1997)، ليتون هيويت (2002)، فيدرر (2004 و2006 و2007)، ديوكوفيتش (2012 و2014 و2015)، موراي (2016) وذلك في التصنيف الأول عالميًا.

ويعد ديفيد نالبانديان، أقل اللاعبين من حيث التصنيف، الذين نجحوا في التتويج باللقب، وذلك بالمركز 12 عالميًا في نسخة 2005.وآخر من نجح في التتويج باللقب في موطنه، هو موراي في لندن عام 2016، ويملك سينر، فرصة للتتويج باللقب في إيطاليا هذا العام.وكان النجم السويسري روجر فيدرر حاضرًا في الأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، فهو أكثر من فاز بالمباريات بها بواقع 59 انتصارا.