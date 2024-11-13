التعليم تعلن إطلاق التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية.

وذكر بيان للوزارة أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت مرحلة التقديم الإلكتروني المركزي لتسجيل خيارات القبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024“.

وأضاف البيان، أنه “عملاً بضوابط وسياقات التقديم فإن عملية ملء استمارات التقديم الإلكترونية تتيح للطالب أربعة خيارات فقط ضمن القناة العامة وخيارين إضافيين عند التقديم إلى القنوات الخاصة وإن التقديم يكون عن طريق تحميل التطبيق PEAS ويستمر التقديم الى غاية السبت الموافق 2024/11/16“.

وأوضحت الوزارة، أنه “بإمكان الطلبة الذين سجلوا بياناتهم المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم التي يرغبون بالتقديم إليها فيما سيتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء البيانات إتمامها ثم البدء بالتقديم خلال المدة المشار إليها”.