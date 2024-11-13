بلدية الأعظمية: قرب إنشاء مجسر الكريعات المعلق

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت بلدية الأعظمية عن المباشرة بتأهيل ثلاث كورنيشات على وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشفت عن قرب انشاء مجسر الكريعات المعلق.

وقال مدير عام بلدية الاعظمية مصعب بكر: إن “دائرة المشاريع باشرت بتنفيذ الكورنيشات الثلاثة (كورنيش ضفاف الكريعات وكورنيش السفينة في منطقة الاعظمية وكورنيش الكسرة في محلة 306)، إذ ستكون نماذج جيدة وبمدة إنجاز تصل إلى شهرين وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد زيارته لمقر بلدية الاعظمية“.

وأضاف بكر، أن “الدوائر المختصة باشرت اليوم بمشاريع 318، ولدينا كذلك محلات دخول الخدمة، بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ محطات الكهرباء وفك الاختناقات وتأهيل مستشفى النعمان حيث أخذ كل قطاع دوره وبنسب متفاوتة وجيدة بموجب توجيهات رئيس الوزراء“.

وتابع أن “وزارة الاعمار والاسكان ستنفذ مجسر الكريعات المعلق بين الاعظمية والكاظمية حيث سيكون قريب على مقر البلدية في تقاطع الجوهرة، كما أن هناك مجسرا قيد الانجاز يكُمل الاكاديمية التي تم افتتاحها قبل فترة إذ افتتح اول مجسّر بالمشاريع مجسر الصرافية حيث سيكون توأم معه ويعبر على مجسر براثا، وكذلك جسر الحرية وجسر الكريعات الكونكريتي الذي دخل الخدمة وكذلك تقاطع الاكاديمية لفك الاختناقات عن التقاطع الذي كان عقدة مواصلات”، لافتاً إلى أن “هذه المشاريع عكست صورة ايجابية على قطاع المسؤولية والحركة في بغداد”.