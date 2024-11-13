القبض على أحد الارهابيين وتاجري مخدرات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء، القاء القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات وتدمير عدة مضافات لتنظيم داعش بأنحاء متفرقة من العراق.

وقال الجهاز في بيان صحفي” إنه “تم القاء القبض على أحد الإرهابيين والذي يعمل بمنصب عسكري في عصابات داعش في محافظة الانبار“.

وأضاف أنه “وفي إطار جهودنا المستمرة في مكافحة آفة المخدرات تم القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة“.

وأوضح الجهاز أنه “نفذ عملية إنزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وأنفاق وكهوف في محافظة كركوك اسفرت عن تدمير (7) مضافات“.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه أن “عملياته مستمرة ضد فلول التنظيم الإرهابي بوتيرة متصاعدة في أنحاء البلاد المختلفة“.