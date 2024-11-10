منارورات روسية سورية بمشاركة أحدث المقاتلات

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت الدفاع الروسية إجراء مناورات روسية سورية في محافظة حلب شاركت فيها مقاتلات “سو-35″، وقاذفات “سو-24″ و”سو-34” تدربت طواقمها على ضرب أهداف العدو المفترض الأرضية، وتحصيناته.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: في المرحلة الأولى من المناورات تدربت طواقم قاذفات “سو-24″ و”سو-34” الروسية على ضرب أهداف أرضية في ميدان جبول التدريبي في محافظة حلب بقنابل “FAB-250” شديدة التدمير أسقطت على ارتفاعات تراوحت بين 600 و3300 متر، فيما وفّرت مقاتلات “سو-35” التغطية الجوية للقاذفات.

وشارك في المرحلة التالية من التدريبات مروحيات “Ka-52 وMi-8AMTSh-V” الروسية، ومروحيات Mi-25 السورية أقلعت من مطار كويرس العسكري.