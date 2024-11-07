الطوارئ اللبنانية: أكثر من 550 ألف سوري ولبناني غادروا إلى سوريا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية أن أكثر من 550 ألف سوري ولبناني غادروا لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر 2024.

وأوضح منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في تقرير حول “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن”، أنه “من تاريخ 23 سبتمبر لغاية 5 نوفمبر 2024 سجل الأمن العام عبور 366080 مواطنا سوريا و 187544 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية”.

وأكد منسق لجنة الطوارئ الحكومية “عمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين، كما تقوم كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء، ومنع عمليات الإحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود”.

وأضافت لجنة الطوارئ أنه “خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 78 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية (47 غارة) الجنوب (30 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12107 اعتداء”.

كما أوضحت أنه “تم فتح 1138 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 969 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 191537 نازحا (44986 عائلة) في مراكز الإيواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير”.

وصدر عن وزارة الصحة حصيلة القتلى والجرحى خلال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 11 قتيلا و61 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3013 قتيلا و13553 جريحا.