العدل تزوّد موظفي شعب التسجيل العقاري بحسابات لقراءة الباركود

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة العدل امس الاربعاء عن تزويد موظفي شعب التسجيل العقاري بحسابات لقراءة الباركود ضمن خطة تسهيل الإجراءات.

وقالت الوزارة في بيان إنه “ضمن إطار خطة وزارة العدل لتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، وبتوجيهات وزير العدل خالد شواني، أعلنت مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم عبد الله عن تزويد موظفي شعب التسجيل العقاري بحسابات إلكترونية مخصصة لقراءة رمز الباركود“.

وأضافت أن “ذلك يهدف إلى اختصار خطوات إنجاز المعاملات العقارية، حيث يغني عن مراجعة شعبة الحاسبة، مما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات ميسّرة للمواطنين“.

وأكدت الوزارة أن “هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى اعتماد أساليب حديثة تضمن دقة وسرعة العمل في مختلف مديريات التسجيل العقاري”.