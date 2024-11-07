الإعلام الحكومي يعلن إنجاز 200 مشروع من أصل 400 أطلقت دفعة واحدة في ذي قار

ذي قار – الصباح الجديد

أعلن فريق الإعلام الحكومي الثلاثاء، عن تفاصيل مشاريع صندوق إعمار ذي قار، وفيما بين أن هذه المشاريع حولت المحافظة إلى واقع اجتماعي وخدمي أفضل، أكد قرب المباشرة بتنفيذ أكبر مدينة طبية في العراق.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد : إن “صندوق إعمار ذي قار يقع ضمن إشراف ومتابعة مباشرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو واحد من أهم المشاريع التي انطلقت في المحافظة منذ سنوات، حيث إن المحافظة تشهد لأول مرة انطلاق أكثر من 400 مشروع دفعة واحدة في 9 قطاعات حيوية ومهمة”، مبينا، أن “المشاريع أدرجت ضمن قطاعات البنى التحتية الطرق والجسور ومحطات التحلية ومحطات الرفع وكذلك القطاع الصحي والكهربائي وقطاع الطاقة، وهناك أيضا قطاع دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة“.

وأضاف، أن “مشروع صندوق إعمار ذي قار حول المحافظة إلى واقع اجتماعي وخدمي افضل خلال السنتين الماضيتين، حيث تضمن إطلاق أكثر من 400 مشروع أدرجت في سنوات 2022 و2023 و2024، وهناك مشاريع أخرى ستضاف أيضا”، مشيرا إلى، أن “هناك أكثر من 200 مشروع أنجزت وتم افتتاحها، وهناك مشاريع حيوية مهمة جدا منها ملعب الناصرية الدولي سعة 20 ألف متفرج ومدينة أور السياحية التي ستنفذ على عدة مراحل وهي من المشاريع العملاقة ضمن قطاع السياحة والآثار، مع إنجاز مشاريع أخرى كالطرق والجسور وتأهيلها“.

وتابع، أن “المشروع يهدف إلى إيصال الخدمات للقرى والأرياف وأيضا تشغيل آلاف الأيدي العاملة داخل المحافظة“.

وعن المشاريع الصحية، أكد مجيد أن “المشاريع الصحية كثيرة، بدءاً بتأهيل عدد من المراكز الصحية وإنشاء أخرى في أغلب الوحدات الإدارية وإنشاء عدد من المراكز الصحية سواء العامة أو المتخصصة، وهناك مشروع حيوي مهم هو إنشاء أكبر مدينة طبية في العراق والتي ستكون في مدينة الناصرية والتي تشمل عددا من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية”، موضحا، أن “المشروع الآن في مراحله النهائية لغرض المباشر به بعد أن خصصت قطعة أرض له، وهناك تنسيق عالي المستوى مع وزارة الصحة؛ لغرض إدراج المشروع والمباشرة به“.

وفي ما يخص الخدمات، ذكر مجيد أن “جميع الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار سواء مدينة الناصرية وبقية الوحدات الإدارية كالأقضية والنواحي وحتى القرى والأرياف شملتها عمليات الخدمات ابتداء من بنى تحتية وإكساء الطرق وكذلك رصف الأرصفة والتشجير وإنشاء عدد من المناطق الترفيهية مثل كورنيش الناصرية وكورنيش كرمة بني سعيد وهناك كورنيش في عدد من الأقضية والنواحي مع أكبر مشروع خدمي للإسكان وهو مشروع الأرض المخدومة والذي ينفذ لأول مرة في العراق”، موضحا، أن “مشروع الأرض المخدومة هو عبارة عن تخصيص قطعة أرض ذات مساحة كبيرة قسمت إلى أكثر من 1200 قطعة لغرض السكن، مع إيصال الخدمات والبنى التحتية كافة مثل محطة عملاقة لرفع المجاري ومحطة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومن ثم إكساء الطرق الداخلية والمحيطة بهذه الأرض؛ كي تكون صالحة للسكن“.

وبين، “عندما يأتي المواطن ويستلم قطعة أرض متكاملة الخدمات ستكون هناك سهولة أكبر بالنسبة له بالبناء والاستقرار”.