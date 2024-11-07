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مدير عام الفاو: انجزنا مشروع ابراج التبريد في مصفى الدورة

شؤون عراقية
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جعفر هاشم السراي

اعلن المهندس عماد توفيق ال ميرزا مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة عن انجاز مشروع ابراج التبريد في مصفى الدورة والذي  نفذته الشركة  لصالح وزارة النفط شركة مصافي الوسط.  وقد اشاد المدير العام بالجهود الكبيرة  التي بذلها  الملاك التنفيذي  في المشروع  وانجازه بالدقة العالية  والمواصفات  المطلوبة .

وبين بان الشركة  انجزت  عدد كبير من المشاريع النفطية والغازية  في بغداد واغلب محافظات العراق وهي حاليا” تنفذ  عدد من  المشاريع  في  مصفى الدورة ومصفى صلاح الدين في بيجي وشركة مصافي  ذي قار وشركة توزيع المنتجات النفطية في البصرة                                                                                    

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