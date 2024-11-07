العراق والكويت يبحثان مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة

بغداد – الصباح الجديد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، التعاون في مجال مُكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا“.

وأضاف، أن “الأعرجي استعرض مع اليحيا، العلاقات الأخوية بين العراق ودولة الكويت وسبل تمتينها وتعزيزها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الصعد كافة“.

وتابع، أن “الجانبين تطرقا إلى جملة من الملفات المشتركة، أبرزها استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلدين، إلى جانب بحث ما يجري في المنطقة من تصعيد، وأهمية التصدي من خلال القنوات الدبلوماسية للمخاطر التي تهدد المنطقة وتجنيبها خطر الصراعات”.