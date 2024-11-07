وزير المالية تؤكد على توسيع التعاون الإقتصادي مع بريطانيا وأذربيجان

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزير المالية طيف سامي على ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع أوجه التعاون المشترك مع المملكة المتحدة وجمهورية أذربيجان .

وذكرت وزارة المالية في بيان أن “وزير المالية طيف سامي، استقبلت السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين“.

وأكدت الوزير سامي على “أهمية مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في العراق ومنها القطاع المصرفي وقطاع الطاقة والاستثمار”، مشيرة إلى “ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تجمع البلدين“.

من جانبه أعرب السفير البريطاني – حسب البيان – عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة مع توافر بيئة عمل اقتصادي واستثماري واعدة في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ثان : إن” وزير المالية التقت سفير جمهورية أذربيجان نصير ممدوف، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تنشيط التعاملات الاقتصادية بين العراق وأذربيجان“.

وأضافت الوزارة،” جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تنشيط التعاملات الاقتصادية بين العراق وأذربيجان ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين وتنشيط التعاملات الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك“،

وأكدت وزير المالية على “حرص الوزارة على فتح أبواب التعاون والاستثمار الخارجي من أجل دعم الاقتصاد العراقي، وفقاً للبرنامج الحكومي الساعي الى تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي في مختلف المجالات“.

من جانبهِ أكد السفير الأذربيجاني – حسب البيان – على “حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق وتبادل الخبرات وتوافر فرص استثمارية مهمة بين البلدين”.