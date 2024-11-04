لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية

الصباح الجديد ــ وكالات:

أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية تسجيل 109 غارات جوية إسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية وافتتاح 1133 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين يستوعب 44041 عائلة في الإيواء.

وجاء في التقرير الـ35 للجنة الطوارئ أن معظم الغارات الإسرائيلية المذكورة تركزت على النبطية بـ57 غارة والجنوب بـ26 وبعلبك الهرمل 24 غارة ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11876 اعتداء.

وجاء في بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 52 قتيلا و72 جريحا.

في حين افتتح 1133 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 957 مركزا وصلت للحد الأقصى في قدرتها الاستيعابية.