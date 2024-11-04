البصرة – الصباح الجديد:

أعلن رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في مجلس المحافظة عقيل طالب الفريجي عن انطلاق مشروع المجلس الثقافي لمدينة البصرة.

وقال الفريجي: إن هذا المشروع يأتي في إطار التوجه العام لحكومة البصرة بإيلاء الاهتمام بالواقع البصري الثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة والفنون في المدينة.

وأضاف: إن المشروع يسعى إلى جمع المثقفين والفنانين من مختلف المجالات لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية متميزة، تسلط الضوء على التراث الغني والتنوع الثقافي في البصرة، ويتوقع أن يتضمن الأسبوع الثقافي مجموعة من الأنشطة مثل المعارض الفنية، ورش العمل، والمحاضرات، والعروض المسرحية والسينمائية، والموسيقى والشعر والأدب، فيما بين أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في دعم المشهد الثقافي في البصرة، وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة.