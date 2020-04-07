  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
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البيت الأبيض يدرس سندات خزانة مرتبطة بفيروس كورونا

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الصباح الجديد ـ وكالات:

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أميركية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ كودلو محطة تلفزيون (سي إن بي سي) أن الوقت مناسب لبيع سندات بهدف جمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورونا، وأنه يراها “فكرة رائعة”.

وأضاف قائلا “هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أميركا”.

وفي وقت لاحق، قال كودلو للصحافيين في البيت الأبيض “إننا ندرس الفكرة… دعونا نرى إلى أين ستقودنا”.

وقال أيضا إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى النهاية في مساعيه للمساعدة في تخفيف آثار فيروس كورونا.

وقفزت الأسهم الأميركية، أمس الاثنين، دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بنحو 7 في المئة.

وحققت البورصة الأميركية تقدما كبيرا، بعدما أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة تتجه نحو الاستقرار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 في المئة، إلى 22679.24 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03 في المئة، ليغلق عند 2663.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 فيالمئة، إلى 7913.24 نقطة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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