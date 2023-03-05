ملكة جمال تطرق ابواب السينما وتنجح في فيلمها الاول

ريان علي..

بغداد – سمير خليل:

ريان علي، زهرة كردية من اقليم كردستان، حصدت شهرة من ميدان الجمال، اذ فازت بلقب ملكة جمال السليمانية عام 2021 وتنافست في مسابقة ملكة جمال العراق، اختطت طريقا آخر للشهرة ولكن من باب السينما، وسجلت حضورا فنيا لافتا حين حصدت جائزة ادارة مهرجان السينما ضد الارهاب الذي اختتم في محافظة اربيل بدورته السابعة بمشاركة مجموعة من الفنانين الكرد والعرب، وذلك عن دورها المتميز في فيلم “لحن السحر” من إخراج كاروان آوات ، والذي اجادت فيه ببراعة دورا مركبا لشخصية واحدة بشكلين مختلفين وأداء استثنائي.

عن مشاركتها في مهرجان السينما ضد الإرهاب ، شكرت ريان إدارته ومنتسبي مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان لدورهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الإقليم والعاصمة أربيل، كما شكرت عائلتها التي وحسب قولها : تدعمني دائما مما اتاح لي فرصة المشاركة في هذا المهرجان ومن ثم فوزي بالجائزة وكافضل ممثلة في المهرجان، ومشاركتي في مهرجان السينما ضد الإرهاب كانت خطوتي الأولى في عالم السيسنما، ورغم صعوبة التجربة كوني اطرق باب هذا الفن للمرة الاولى، لكنها كانت جيدة ومتميزة والحمدلله جاءت النتيجة ممتازه وحصدت جائزة إدارة المهرجان كأحسن ممثلة، وماشدني للمشاركة في هذا الفيلم شخصيتي والتي اعجبتني جدا فلم اتردد في قبولي تأديتها، شخصية مركبة لزوجة طموحة لها امنيات واهداف في الحياة وتتمنى ايضا ان تؤسس عائلة وتنجب وتربي طفلة ولكن تصاب بمرض عضال وهو السرطان لكنها لاتفقد الأمل، وكما ذكرت اعجبتني الشخصية واديتها بشكليين وفي مرحلتين مختلفتين.

اضافة لكونها ملكة جمال وطرقت ابواب السينما فهي ايضا طالبة في كلية الطب / جامعة السليمانية، ومقدمة برامج، عن هذا تقول انها تحاول ان تحقق احلامها وتحاول الجمع بين كل هذه الاعمال باسلوبها الخاص.

البرنامج التلفازي الذي تقدمة ريان، ترفيهي فني تستضيف في كل حلقة فنان ومطرب يتحدث عن مسيرته ويقدم ألحانا واغان حية في برنامج كورد ماكس شو العائلي.

وعن تجربتها في عالم الجمال قالت:

اختياري ملكة جمال السليمانية كان في بغداد ضمن مسابقات ملكة جمال العراق وملكة جمال المحافظات، اطمح ان أشارك في مسابقات دوليه للجمال لكن مع الاسف الشروط والضوابط في مسابقات الجمال العالمية قاسية وبعيدة عن واقعنا والضوابط الاجتماعية لمجتمعنا، وانا واثقة ومتأكدة بأن الجمال العراقي ممكن ان ينافس وبقوة الجمال العالمي، اختياري ملكة جمال لمدينة السليمانية جاء وفق منافسة وسباق وفزت باللقب وفق ضوابط تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الحكم الدولية. وعن الفن الكردي والعربي ونقاط الاختلاف والتشابه بينهما ختمت: انا لا أجد اختلافا بين الفن الكوردي والعربي، كلاهما متشابهان في نواح كثيرة لانهما من بيئة وموقع وبلد وتراث واحد، الاثنان تجمعهما الأصالة والابداع “.