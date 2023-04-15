السيتي يقسو على بايرن ويضع قدما في نصف نهائي الأبطال

انتر ميلان يخطف فوزا ثمينا من أرض بنفيكا

العواصم ـ وكالات:

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في نصف نهائي دوري الأبطال، بانتصاره الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3-0، مساء أول أمس في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد في ذهاب ربع النهائي. وسجل ثلاثية السيتي رودري في الدقيقة (27) وبرناردو سيلفا (70) وإيرلنج هالاند (77).

وكان الفريق البافاري قد خرج منتصرا بكافة مبارياته السابقة في البطولة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان.وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن بايرن خسر مباراة في الأدوار الإقصائية بفارق 3 أهداف، للمرة الأولى منذ أيار 2015.وأشارت إلى أن بايرن خسر آنذاك على يد برشلونة بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف النهائي.وأفادت شبكة «سكواكا» بأن البايرن وصل إلى 12 خسارة في ربع النهائي، أكثر من أي فريق آخر على مدار تاريخ التشامبيونز ليج.يذكر أن المباراة هي الأولى للمدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال، بعدما تولى المهمة خلفا لجوليان ناجلسمان.

تخلص النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، من كوابيس طاردته في السنوات الأخيرة، كلما لعب ضد بايرن ميونخ. ووضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد في ذهاب ربع النهائي.

ووفقا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أنهى هالاند لعنته بعدما حقق الفوز الأول في مسيرته خلال مباراة رسمية ضد بايرن ميونخ. وأشارت إلى أنه قبل مباراة اليوم لعب هالاند 7 مواجهات ضد بايرن ميونخ وتلقى خلالها 7 هزائم.

وبحسب أرقام «سكواكا»، أصبح هالاند أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق من الدوري الإنجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات، خلال عصر البريميرليج برصيد 45 هدفا، ليتخطي الثنائي رود فان نيستلروي (2002- 2003) ومحمد صلاح (2017- 2018) برصيد 44 هدفا لكل منهما. وأصبح هالاند أول لاعب في الدوريات الأوروبية يساهم في تسجيل 50 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم وذلك في 39 مباراة، حيث ساهم في 51 هدفا.

إلى ذلك، قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفوز بثلاثة أهداف من دون رد على بايرن ميونيخ هو أمر رائع ولكن ينبغي على فريقه أن يتحلى بالحذر في مواجهة العودة التي ستقام على أرض العملاق البافاري.

وأوضح غوارديولا أن بايرن قدم مباراة جيدة وكاد أن يعدل النتيجة وحافظ على خطورته حتى عندما كانت النتيجة (2-0) لصالح مانشستر سيتي إلا أن ما حسم الأمور لصالح فريقه أن لاعبي سيتي تحلوا باللمسة النهائية الحاسمة التي رجحت كفتهم بهذا الشكل في النهاية. واقترب مانشستر سيتي بشدة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً بفوزه على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة.

من جانبه، حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا على حساب مضيفه بنفيكا، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت بمعقل الفريق البرتغالي «ملعب النور»، في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا..

تقدم نيكولو باريلا للإنتر بالهدف الأول بالدقيقة 51، وضاعف روميلو لوكاكو النتيجة من علامة الجزاء بالدقيقة 82. ووضع إنتر قدما في الدور نصف النهائي، لاسيما وأنه سيخوض لقاء الإياب في ملعبه بسان سيرو، يوم الأربعاء 19 نيسان الجاري.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن باريلا سجل أول هدف له بقميص إنتر بالرأس، وذلك بمختلف البطولات التي شارك فيها مع الفريق. وأضافت أن النجم الإيطالي وصل لهدفه السابع هذا الموسم بجميع المسابقات، وهو رقم قياسي له من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد خلال مسيرته.