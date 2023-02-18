التآخي والمحبة والوئام في اردية الفولكلور والتراث والجمال

فرقة كركوك للفنون الشعبية..

بغداد – سمير خليل

مدينة للتآخي والمحبة والوئام، يعيش اهلها الطيبيون باقة محبة عراقية، يتجاور فيها الناس من مختلف القوميات والاديان والمذاهب، كركوك مدينة الذهب الاسود ومدينة الذهب الوطني، اهلها من ذهب، وتتجلى هذه الصورة الانسانية الجميلة في ابداع اهلها وانشطتهم الفكرية والثقافية والفنية.

فرقة كركوك للفنون الشعبية، انموذج مصغر لحياة اهل المدينة فهي تتألف من ستة عشر فنانا ينحدرون من اربع قوميات تعيش في كركوك من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين ومن الجنسين.

مدير الفرقة الاستاذ الفنان هلو كاوة احمد الملقب (هلو الجباري ) يقول عن فرقته : تأسست فرقتنا عام 2007 في محافظة كركوك وتهدف الفرقة الى اظهار صورة للتعايش السلمي والوحدة الوطنية بين المكونات المتعايشة في كركوك ونقلها الى البلدان الاخرى من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية، ومن خلال عرض الفلكلور التراثي العراقي ومن جميع اطيافه، مقر الفرقة والمكان الخاص لتدريبات الفرقة واجتماعاتها هو المركز الثقافي في كركوك، تتلقى فرقتنا الدعم من وزارة الثقافة والسياحة والاثارومكتب المنظمات الديمقراطية – مركز كركوك، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية، في تركيا وايران وجورجيا ومصر وتونس والامارات وكذلك في الكثير من المهرجانات المحلية، ابرز المهرجانات التي شاركتها الفرقة كانت في مهرجان للفنون الشعبية في دولة جورجيا، وايضا مهرجان يوم الشباب العالمي عام ٢٠١٠ في تركيا الذي شهد مشاركة اكثر من اربعين بلدا من مختلف دول العالم، كما مثلت الفرقة ضمن الفنون الشعبية في مسرحيات و افلام قصيرة واوبريت والكثير من الاغاني الوطنية “.

*وماذا عن الفعاليات التي تقدمها الفرقة؟ علاقتكم بالفرق المشابهة الاخرى؟

الفعاليات التي تقدمها الفرقة خاصة بها، التاليف و الاخراج من قبلي اما الموسيقى فالبعض منها من الفلكلور والالحان التراثية العراقية، هناك تنسيق وعلاقات قوية جدا بين فرق الفنون الشعبية في اقليم كوردستان ومحافظات العراق والعاصة بغداد ، وفرق الفنون الشعبية في العراق هي : الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في بغداد التي يرأسها الاستاذ الفنان القدير فؤاد ذنون وفرقة السليمانية للفنون الشعبية وفرقة اربيل للفنون الشعبية، وفرقة دهوك للفنون الشعبية، وفرقة البصرة للفنون الشعبية، وفرقة شارا الايزيدية للفنون الشعبية، بين كل هذة الفرق هناك علاقات جيدة جدا وعادة ما تتواجد في الكثير من المهرجانات التي تقام في العراق وخارج العراق”.

مدير الفرقة هلو جباري من مواليد ١٩٨٥ في كركوك يحمل شهادة الفنون الجميلة بتخصص المسرح، اخرج الكثير من لوحات الفنون الشعبية ومنها الراعي والگرميان والتعايش ودسمال والجوبي ولوحة تركمانية، كما اخرج الكثير من الاغاني المتنوعة والافلام القصيرة والمسرحيات.