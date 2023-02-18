  • السبت , 18 فبراير 2023
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

وللشعراء نصائحهم

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  • 1 –
    حيث أنَّ الكلام يدل على المُتَكلِم فانّ من المهم للغاية أنْ يكون المتكلم بارعاً في صياغة كلامه بعيداً عن الاسفاف .
    وهذا ما دعا اليه ( احمد بن دَرّاج ) حيث قال :
    أَجِدْ الكلامَ اذا نطقتَ فانما
    عَقْلُ الفتى في لَفْظِهِ المسموعِ
    كالمرء يختبر الإناء بِصَوْتِهِ
    فيرى الصحيحَ به مِنَ المَصْدُوعِ
  • 2 –
    التمادي في الغَيّ والانفلات والمجون من أسوأ الخيارات للانسان، ولن تقوده الاّ للهوان والضياع .
    قال الشاعر :
    يا من تمادى في مُجونِ الهوى
    سالَ بكَ السَيْلُ ولا تدري
  • 3 –
    وقد يضيقُ صدرك وتشتبك عليك أمواجُ الهموم ،
    وهنا يتقدم اليك الشاعر ويُقدّم لك الوصفة الشافية قائلا :
    اذا ضاقت بك الدنيا
    فَفَكرْ في ( أَلَمْ نشرحٌ )
    تَجِدْ يُسرين بَعَد العسر
    إنْ فكرّتَه تفرحْ
    قال تعالى :
    ( فانّ مع العسر يسرا . إنّ مع العسر يسرا )
  • 4 –
    ويدعوك الشاعر المعروف ( سعد التميمي الملقب بحيص بيص) الى توقير ذوي المكانة العالية من الرجال، والابتعاد عن التعدي عليهم، لأنَّ المردودات السلبية ترتد عليك لا محالة فاسمعه يقول :
    لا تُضعْ مِنْ عظيمِ قَدْر وانْ كنتَ
    مُشاراً اليهِ بالتعظيمِ
    فالشريفُ الكريمُ ينقصُ قَدْرَاً
    بالتعدّي على الشريفِ الكريمِ
    -5-
    ويدعو الشريف الرضيّ – وهو العالم البصير بحقيقة الدنيا- الى الإمساك بزمام التوازن والاعتدال بعيداً عن الانهماك في فضول العيش فيقول :
    حذفتُ فضولَ العيش حتى رددتُها
    الى دُون ما يَرْضى به المتعفِفُ
    وأملت أنْ أمضي خَفِيفَاً الى العُلى
    اذا شئتم أنْ تلحقوا فَتَخَفَفُوا
    -6-
    ويدعوك ( الشبراوي ) الى الصفح عن الاخوان وترك الانتقام
    ومن آثار ذلك أنْ تحظى بمن يصفح عنك عند اقترافك الذنوب …
    فاسمعه يقول :
    لا تنتقمْ إنْ كنتَ ذا قُدرةٍ
    فالصفحُ مِنْ ذي قدرةٍ أصلحُ
    واصفحْ اذا أذنبَ خِلٌ عسى
    تلقى اذا أذنبتَ مَنْ يَصْفَحُ
    -7-
    والى تنقية القلب من الغِل والحسد يدعوك ابو الفتح البستي ويضمن لك العيش في دعة وأمان .
    فاسمعه يقول :
    انْ كنتَ ترغبُ في أَمْنٍ وفي دَعةٍ
    وصفو عيشٍ بلا مَذْقٍ ولا رَنَقِ
    فَفَرّغْ القلبَ مِنْ غّلٍ ومن حَسَدٍ
    فالغِلَّ في القلبِ مثلُ الغِلّ في العُنُق
    { المذق والرنق : معناهما الكدر }

حسين الصدر

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