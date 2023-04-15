حمودي يكرّم مدرب ولاعبي الجودو المتوّجين في البطولة العربية

الأولمبية تنفي منحها ترشيحا رسميا للفهد لرئاسة المجلس الآسيوي

إعلام اللجنة الأولمبية

كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي صباح أول أمس مدرب منتخبنا الوطني بالجودو مع عدد من اللاعبين المتوّجين في البطولة العربية الأخيرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة آذار الماضي.

وثمّن حمودي ما حققه اللاعبون الذين مثلوا منتخبنا الوطني في منافسات البطولة مشيداً بدور المدرب التونسي أنيس لونيفي وجهده الذي انعكس بشكل واضح على نتائج اللاعبين في الاستحقاقات الخارجية.

ودعا حمودي أبناءه اللاعبين لمواصلة التدريب والتحضير للمشاركات المقبلة سيما وان العام الحالي سيشهد إقامة العديد من الدورات الأولمبية الآسيوية والتي تتطلب من اللاعبين بذل قصارى جهدهم في التدريب والتهيؤ الأمثل كي تكون مشاركاتهم فاعلة.

من جانبه قدم النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد المركزي للجودو السيد سمير الموسوي شكره وإمتنانه العاليين لما تقدمه اللجنة الأولمبية، ورئيسها على وجه الخصوص، من دعم لا محدود لجميع الاتحادات الرياضية الوطنية، مؤكداً ان ما تحقق جاء بفعل المعسكرات التدريبية التي أقامتها اللجنة الأولمبية، وجهود الملاكات التدريبية وحرص اللاعبين الذين تعقد عليهم الآمال في مواصلة الوقوف دوماً فوق منصات التتويج.

هذا وحضر لقاء التكريم الأمين العام للجنة الأولمبية السيد هيثم عبدالحميد والأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية السيد أحمد صبري والمدير التنفيذي لاتحاد للجودو الدكتور عدي الربيعي ومدرب منتخبنا الوطني أنيس لونيفي واللاعبين علي حسن عطا الله وحسين علي حسين ومحمد فوزي وشهاب عبدالوهاب.

من جانب اخر.. تنفي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية منحها ترشيحاً رسمياً للشيخ طلال الفهد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات المزمع إجراؤها تموز المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتبيّن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأنها منحت ترشيحها لرئيسها رعد حمودي لتجديد الثقة به عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي لكنها تدعم ترشيح الكويتي الشيخ طلال الفهد لشغل منصب الرئيس على وفق ما تراه ينسجم مع المصلحة العليا للرياضة العراقية.

إننا في الوقت الذي نعلن عن رؤيتنا هذه نجدد دعوتنا الى وسائل الاعلام لتوخي الدقة في ما تتناقله، والتعامل مع المكتب الاعلامي الرسمي للجنة الأولمبية العراقية وان تضع العراق ورياضته في المعيار الأول لها دون السعي لتصنيع الأزمات والبحث عن الاثارة والافتعال .

الاشارة تجدر الى ان الشيخ طلال الفهد يشغل عضوية المجلس الأولمبي الآسيوي، ويرأس اللجنة القانونية فيه ويمكنه تمثيل نفسه قارياً من دون كتاب تمثيل من أيّة لجنة أولمبية ،غير الكويتية، لايمكنها أصلاً منحه الترشيح على وفق لوائح المجلس الأولمبي الآسيوي.نشير أيضاً الى ان الشيخ طلال الفهد يحظى بدعم قاريّ أبدته اللجان الأولمبية الوطنية في العراق وتركمانستان وأندونيسيا وفلسطين وقرغيزستان، وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تحتفظ بحق مقاضاة من يسعى لخلط الأوراق وترويج الأكاذيب التي تسيء لمطلقيها ومؤسساتهم من دون سواهم.