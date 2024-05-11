العرض العالمي لسيارة  Tiggo 9 PHEV شيري تكشف عن عائلة تيجو في معرض بكين للسيارات

العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEVشيري تكشف عن عائلة تيجو في معرض بكين للسيارات

في 25 أبريل 2024، افتتح معرض بكين الدولي للسيارات ببداية رائعة، حيث شاركت شيري بمشاركة بارزة تحت شعار “طاقة جديدة، بيئة جديدة، عصر جديد”.

خلال المعرض، كشفت قصة العلامة التجارية لعائلة تيجو، مركزة على الفلسفة الأساسية حسب الامثال الصينية “الغزو معك، الحراسة من أجل الحب”.

حظي العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEV باهتمام كبير، خاصة بفضل مفاهيم التصميم الملفتة للنظر “الغزو” و “الحراسة”.

في 25 أبريل 2024، افتتح المعرض الدولي الثامن عشر للسيارات في بكين (أوتو الصين 2024) كما هو مقرر، وعرضت شركة شيري للسيارات عائلتها تيجو بوجود جماهيري رائع. تحت شعار “طاقة جديدة، بيئة جديدة، عصر جديد”، قدمت شيري أحدث إنجازاتها في مجال الطاقة الجديدة. في مؤتمر صحفي، تم عرض قصة العلامة التجارية لعائلة شيري تيجو بشكل حيوي، مع جذب اهتمام كبير من خلال العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEV. هذا يعكس رحلة شركة شيري للسيارات في العصر الجديد.

قصة علامة تجارية عائلة تيجو لشيري:

قصة عائلة شيري تيكو تعود بدايتها إلى عام 2005 مع إطلاق أول سيارة SUV لها، Tiggo NCV. خلال العقدين الماضيين، حصلت سلسلة سيارات Tiggo على الاعتراف والإشادة العالمية بفضل جودتها الاستثنائية وأدائها وتصميمها الأنيق. اليوم، في وسط العصر الجديد، تبدأ عائلة تيجو رحلة جديدة بتوجيه فلسفتها الأساسية “الغزو معك، الحراسة من أجل الحب”، ملتزمة بتقديم تجربة قيادة أكثر ذكاء وأمانا وصديقة للبيئة لكل مستخدم. في المؤتمر الصحفي، قام السيد زو شادونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيري الدولية، بتصوير رحلة عائلة تيجو على مدى 20 عامًا. وشدد على التفاني الدائم للعلامة التجارية في التطور والتطوير، مما أسفر عن مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية. أكد السيد زو أن سلسلة Tiggo تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات التي تعتبر تطوير مسارها المهني وأحبائها أمرًا مهمًا. يسعى هؤلاء المستخدمون باستمرار لخلق ظروف معيشية أفضل لعائلاتهم، متجاوزين عبارة عائلة Tiggo: “الغزو معك، الحراسة من أجل الحب”.

السيد زو في مؤتمر السيارات.

العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEV

كأحدث إضافة لعائلة تيجو، يعتبر العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEV بلا شك من أبرز لحظات المعرض الدولي للسيارات. يعتبر Tiggo 9 رمز الفخامة والتكنولوجيا في عائلة تيجو، وهو قائد جديد في مجال الفخامة والتكنولوجيا.

أكد SAJDIN OSMANCEVIC، مدير تصميم Tiggo، على الإلهام وراء سلسلة Tiggo 9، مستمدًا من مفاهيم مهمة: “الغزو” و “الحراسة”. تجسد هذه المفاهيم جوهر الفاتح في التصميم الخارجي وثقة الحارس في الداخل، مما يعكس مزيجًا من رؤية العلامة التجارية والابتكار الإبداعي. يبرز سيارة Tiggo 9 PHEV كسيارة SUV هجينة توفر عناصر التصميم المميزة مع نهج مستقبلي للتكنولوجيا. يتميز التصميم الخارجي، الذي يتمحور حول مفهوم “الغزو”، بشبكة أمامية مثيرة للانتباه، وخطوط جسم ديناميكية، وعجلات متعددة الأضلاع بقياس 20 بوصة، مما ينبعث منه طابع غزو قوي وروح استكشافية. أما بالنسبة للتصميم الداخلي، فإن مفهوم “الحراسة” يخلق مساحة خاصة دافئة وآمنة وعالية التقنية. يعزز الشاشة عالية الوضوح 2.5K بقياس 15.6 بوصة والوحدة المركزية المتعددة الوظائف سهولة التشغيل ويعرض التكنولوجيا الحديثة داخل المقصورة. اما المقاعد المصنوعة خصيصًا بخياطة ثلاثية الأبعاد تضيف جاذبية بصرية وتضمن راحة لا مثيل لها، مما يجعل كل رحلة ممتعة للركاب. تمتلك سيارة Tiggo 9 PHEV محركًا عالي الأداء بسعة 2.0 لتر مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر قوة قصوى تبلغ 175 كيلووات وعزم دوران أقصى يبلغ 385 نيوتن متر. يوفر هذا النظام قوة قوية مع الحفاظ على كفاءة الوقود الممتازة. باستخدام تكنولوجيا المحرك الهجين العالمية، يتم تحقيق استهلاك وقود أدنى بحد أدنى مقداره 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر في اختبار WLTC، مما يضمن توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة. يلاحظ بشكل خاص نظام DHT الهجين الفائق في سيارة Tiggo 9 PHEV، الذي يأخذ كفاءة الطاقة إلى مستوى جديد. يتمتع محرك الكهرباء 3DHT بقدرة قصوى تبلغ 165 كيلووات، مما يعزز بشكل كبير أداء التسارع للمركبة. علاوة على ذلك، يمتد النطاق الشامل إلى ما يزيد عن 1400 كيلومتر في اختبار WLTC، مما يعالج بشكل فعال قلق المستخدم بشأن المدى ويفتح عصرًا جديدًا للسفر النقي على المدى الطويل. لقد لفتت سيارة Tiggo 9 PHEV الانتباه في معرض بكين للسيارات بأدائها الشامل والمتميز.

تيكو9 PHEV

خبير صناعي في الحدث لفت الانتباه، “سيارة Tiggo 9 PHEV هي إبداع آخر من شركة شيري في مجال الطاقة الجديدة. فهي لا ترفع مستوى الجماليات التصميمية فقط، بل تعالج بشكل حاسم مشاكل رئيسية مثل المدى والكفاءة للمستخدمين. تضع هذه الطرازات معيارًا جديدًا لطرازات نوع السيارات هجينية الشحن بفضل تكنولوجيا الطاقة المتقدمة والفهم الدقيق لاحتياجات المستخدمين”. مع الإطلاق القادم لنسخ الوقود ونسخ PHEV من عائلة Tiggo 9 في الربع الرابع من عام 2024، فإن Tiggo 9 مستعدة لتجربة قيادة الـ SUV الفخم نحو عصر جديد من التقدم التكنولوجي. سيوفر هذا الإطلاق توقعات شاملة للاستهلاك، وتجربة الأداء للمستهلكين، مما يشكل فصلاً جديدًا لشركة شيري في سوق السيارات العالمية للـ SUV. اختتم اليوم الأول من معرض بكين للسيارات بنجاح في 25 أبريل؛ قدمت شيري مزيجًا ملفتًا للنظر من التكنولوجيا والجمال مع العرض العالمي لسيارة Tiggo 9 PHEV. لقد لفتت السيارة الانتباه في المعرض وأظهرت قدرات شيري المذهلة والتزامها الثابت بالابتكار في مجال الطاقة الجديدة لجمهور عالمي.