نجل الطالباني يبحث مع رئيس جهاز المخابرات التركي رفع الحصار عن مطار السليمانية

الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على مسؤولين اتراك

السليمانية – عباس اركوازي:

اجرى نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قباد طالباني زيارة غير معلنة الى انقرة التقى خلاها برئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكاك فيدان، بحث خلالها التداعيات التي شهدتها العلاقة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحكومة التركية على خلفية اتهام انقرة للاتحاد بالتعاون مع جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني ال (PKK) الذي تعتبره تركيا منظمة ارهابية.

ووصل طالباني وفقا لمعلومات حصلت عليها الصباح الجديد من مصادر مقربة منه، الى انقرة امس الاول الثلاثاء وعقد فور وصوله اجتماعاً مع فيدان الذي ابلغه باستياء الحكومة التركية من التنسيق الامني بين الاتحاد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، الذي تعتبره انقرة احد اجنحة حزب العمال الكردستاني المعارض لها.

ودعا طالباني وفقا للمصادر، انقرة الى رفع الحصار الذي تفرضه على مطار السليمانية الدولي، مشيراً الى ان تعاون حزبه مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي في اطار جهود التحالف الدولي للحرب على داعش.

في غضون ذلك تدرس الادارة الاميركية فرض عقوبات على مسؤولين اتراك بضمنهم وزير الدفاع خلوصي اكار، وذلك على خلفية قصف مسيرة تركية لموكب اميركي داخل مطار السليمانية الدولي، كان يضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وبرفقته جنود امريكان.

واضاف مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية، ان العقوبات ستطال مسؤولين اتراك رفيعي المستوى وفقا لقانون ماكنسكي، بتهمة استهداف جنود امريكيين كانوا في مهمة رسمية داخل اقليم كردستان.

واوضح المسؤول، ان الاستهداف التركي لجنود امريكيين في السليمانية كان ممنهجا ولم يكن صدفة، ورغم ابلاغ الجانب التركي بوجود جنود امريكان داخل القافلة فان تركيا قامت بقصف الموكب، لذلك فان النية الجرمية كانت موجودة من قبل الجانب التركي.

واوضح المسؤول بان الكونجرس الامريكي يدرس الخيارات المتاحة، واهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمعاقبة الحكومة التركية، وفي مقدمتها فرض عقوبات على مسؤولين اتراك رفيعي المستوى بضمنهم وزير الدفاع خلوصي اكار.

من جانبها جهزت لجنة الأمن والدفاع النيابية توصياتها التي ستقدمها الى رئاسة مجلس النواب بشأن حادثة قصف مسيرة تركية لمطار السليمانية الدولي، مشيرة الى انها تعمل على تضمين تخصيصات لتأمين الدفاع الجوي لسماء العراق في الموازنة.