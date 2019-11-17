تركيا: مقتل 10 في تفجير نفذه مسلحون أكراد بمدينة الباب السورية

الصباح الجديد ـ وكالات :

قالت وزارة الدفاع التركية امس الاول السبت إن هجوما بسيارة ملغومة نفذه مسلحون أكراد في سوريا أودى بحياة عشرة أشخاص وأصاب أكثر من 15 آخرين في مدينة الباب الشمالية السورية الحدودية التي استولت عليها قوات تركية في هجوم في عام 2016.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن 18 شخصا قتلوا في الهجوم بينما أصيب 30 آخرون على الأقل. وأضافت الوكالة أن أضرارا لحقت بعدد من السيارات والمباني في مكان الانفجار.

وشنت تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية المسلحة ثلاث هجمات منفصلة في شمال سوريا إلى الآن على تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وبسطوا سيطرتهم على مناطق محاذية للحدود. وشنوا هجوما آخر على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب، وهي المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية متصلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عقود في جنوب شرق تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على تويتر إن وحدات حماية الشعب الكردية فجرت السيارة الملغومة عند محطة الحافلات في مدينة الباب مما أودى بحياة عشرة أشخاص.

ومضت تقول «واصل إرهابيو حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب المجردون من الإنسانية والمدنية استخدام أساليب داعش».

وقوبل الهجوم التركي الأخير بإدانة واسعة من حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إن الهجوم يمكن أن يمثل عائقا أمام الحرب على الدولة الإسلامية في سوريا. ورفضت تركيا ذلك قائلة إنها تواصل قتال التنظيم.