حصيلة مزعجة لسان جيرمان أمام ضيوفه الإنجليز

اليوم في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكالات:

يستقبل باريس سان جيرمان ضيفا إنجليزيا، للمرة الـ11 في تاريخه الأوروبي، وذلك عندما يصطدم بمانشستر سيتي، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويسعى بي إس جي للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي، بعدما أزاح عملاقين بحجم بايرن ميونخ وبرشلونة.أما السيتي، فيطمع مدربه بيب جوارديولا في كسر العقدة، والتأهل بفريقه لنهائي تشامبيونز ليج، للمرة الأولى في تاريخه، وبلوغ النهائي الأوروبي الثاني للنادي، بعد غياب 51 عاما.وأمام ضيوفه الإنجليز، في كل البطولات الأوروبية، حقق بي إس جي 4 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل 3 هزائم، وسجل 17 هدفا مقابل 16 في مرماه، وهي حصيلة مقلقة للنادي الفرنسي على أرضه.

وكان تشيلسي أكثر الفرق الإنجليزية زيارة لملعب حديقة الأمراء، حيث حل به 4 مرات أولها في دور المجموعات لموسم (2005/2004)، وحقق الفريق اللندني حينها فوزا كبيرا بثلاثية، سجلها ديدييه دروجبا وجون تيري.. ورد سان جيرمان اعتباره بالفوز على تشيلسي (3-1)، في ذهاب دور الثمانية لموسم (2014/2013).. وتعادل الفريقان بعدها (1-1)، في ذهاب دور الـ16 لنسخة (2015/2014)، ورجح بي إس جي كفته بالفوز (2-1)، في ذهاب دور الـ16 لموسم (2016/2015).. وتفوق سان جيرمان على ليفربول، الذي عاد أدراجه إلى إنجلترا بخسارتين، الأولى بثلاثية دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، موسم )1997/1996(.. وفي الموسم قبل الماضي، فاز سان جيرمان على الليفر بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال. أما آرسنال، فكان ضيفا لا يستهان به في العاصمة الفرنسية، حيث حقق التعادل في زيارتين لحديقة الأمراء، الأول بنتيجة (1-1) في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكؤوس الأوروبية (1994/1993).. وجاء الثاني بعد 23 عاما، في دور مجموعات دوري الأبطال (2017/2016)، بنفس النتيجة.

وكان مانشستر يونايتد أكثر فريق أحرج العملاق الباريسي وسط أنصاره، حيث حقق انتصارين، الأول (3-1)، ليتأهل بسيناريو إعجازي لدور الثمانية في دوري الأبطال، خلال الموسم قبل الماضي.وكرر الشياطين الحمر تفوقهم في حديقة الأمراء، هذا الموسم، بالفوز (2-1) في مباراة ضمن المجموعة الثامنة.وقام مانشستر سيتي بزيارة وحيدة من قبل لمعقل سان جيرمان، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال (2016/2015)، وتعادل الفريقان حينها (2-2).

إلى ذلك، استقر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسربت صحيفة ليكيب الفرنسية التشكيل المتوقع للفريق الباريسي وفقا لمستجدات معسكر الفريق ومرانه أول أمس.. وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو استقر على 10 عناصر في هذا التشكيل، هم: كيلور نافاس، فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو، إدريسا جايي، فيراتي، دي ماريا، نيمار، ومبابي.ويفاضل المدرب الأرجنتيني بين لياندرو باريديس ودانيلو بيريرا لشغل مركز لاعب الوسط الثالث.وتأهل بي إس جي للدور قبل النهائي بإقصاء بايرن ميونخ، حامل اللقب، في حين صعد مان سيتي بالفوز ذهابا وإيابا على بوروسيا دورتموند الألماني.