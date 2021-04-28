المنتخب الوطني يواجه النيبال وديا في ملعب جذع النخلة

نجوم الكرة العراقية سيكون لها حضور مميز في كأس العرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره النيبالي في مباراة ودية تقام بينهما في التاسع والعشرين من الشهر المقبل في البصرة، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وقالت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إنها تلقت كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغها بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأوضحت أن المباراة ستقام في التاسع والعشرين من مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية التي ستكون لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة نهاية الشهر المقبل، حيث سيواجه منتخب العراق نظيره منتخب طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

ولفتت إلى أن مدرب منتخب العراق الاول، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد طالب بتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر البصرة مع أحد المنتخبات القريبة من منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب اللعب، وذلك من أجل الاستفادة من المباراة الودية قبل الذهاب إلى خوض مباريات التصفيات.

من جانب اخر، تقام في العاصمة القطرية الدوحة، نهاية العام الحالي 2021 بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخبًا،ويشارك المنتخب العراقي بمجموعة مميزة من اللاعبين الذين يعول عليهم للدفاع عن الألقاب الأربعة التي حصدها العراق في النسخ الماضية وتزعمه البطولة.وهناك مجموعة من اللاعبين الذين يتوقع أن يبرز نجمهم بالمنتخب العراقي في هذه البطولة، نسلط عليهم الضوء في التقرير التالي:

محمد قاسم: لاعب فريق الشرطة، حقق مع المنتخب حضورًا مميزًا منذ دعوته للتشكيلة الأساسية وتألق بشكل لافت في بطولة خليجي 24 بالدوحة وكذلك في التصفيات المزدوجة.ويعد قاسم من اللاعبين المهاريين؛ حيث يمتاز بنظرة شاملة للملعب ويجيد التمرير بالعمق، ولديه تسديدات هائلة ويعد من المواهب التي برزت بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

مهند علي ميمي: المحترف في السيلية القطري، ويتوقع له نجومية كبيرة، برغم أن تجربته الاحترافية في الدوري البرتغالي لم تكن ناجحة، لكن عودته للدوري القطري كانت موفقة وسجل للسيلية أهدافًا مؤثرة أكدت عودته للتألق. مهند يجيد ألعاب الهواء، ولديه حس تهديفي مميز ويسجل بكلتا قدميه.

علاء عباس: مهاجم نادي جل فيسنتي البرتغالي، لاعب موهوب نضج بشكل سريع، ومثل كبار الأندية المحلية قبل أن يخوض تجربة بسيطة مع نادي الكويت الكويتي، ومن بعدها مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

تألق مع المنتخب الوطني، وسجل أهدافًا مؤثرة في التصفيات المزدوجة، وحقق حضورًا مميزًا ما دفع المدرب كاتانيتش لاعتماده ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

بشار رسن: المحترف في صفوف نادي قطر. أحد المواهب الرائعة التي أكدت حضورها مع المنتخب خلال الفترة الماضية.ويمر رسن، بحالة نضج كبيرة بعد سنوات من الاحتراف مع نادي بريسبولس الإيراني، لينتقل الموسم الحالي إلى قطر القطري، ليكمل رحلته الاحترافية وبحضور مميز ومؤثر مع الفريق، ويمتاز بشار بمهارة فردية عالية، ويتمتع بهدوء كبير جدًا.

صفاء هادي: لاعب الارتكاز المحترف في الدوري الروسي بصفوف كريليا سوفيتوف. تجربته الاحترافية منحته نضجًا كبيرًا. يعد الهدوء أبرز مميزات صفاء، كما أنه يتمركز بشكل صحيح ويعطل هجمات المنافسين، ويمتاز بقطع مميز للكرة وبناء الهجمات من الخلف، كما أن لديه بنيان جيد.