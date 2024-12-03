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تشريعيات رومانيا.. الحزب الحاكم يحتفظ بالصدارة وسط صعود قوى اليمين

شؤون عربية
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الصباح الجديد ــ وكالات:
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في رومانيا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يتصدر السباق الانتخابي، بينما حققت القوى القومية اليمينية مكاسب ملحوظة.
ومع فرز أكثر من 99% من الأصوات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 52% بما فاق التوقعات، بدا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيظل الحزب الأقوى في البرلمان الروماني بعد حصوله على 22.78% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ و23,41% في مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، أصبح حزب “التحالف من أجل وحدة الرومانيين” على وشك مضاعفة النتائج التي كان قد حققها في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات بحصوله على نحو 18% في كلا المجلسين، مما سيجعله ثاني أكبر حزب في البرلمان، في حين حصدت أحزاب اليمين القومي مجتمهة نحو 30% من الأصوات.
ومن المتوقع أن يأتي الحزب الوطني الليبرالي في المركز الثالث بأكثر من 14%، يليه حزب “اتحاد الإنقاذ الروماني” الليبرالي المحافظ بأكثر من 11% (نحو 12% في مجلس الشيوخ).
ومن المتوقع أن يدخل حزبان جديدان من اليمين، وهما “أنقذوا رومانيا” و “حزب الشباب الروماني”، البرلمان لأول مرة بعد اجتيازهما العتبة المطلوبة بنسبة 5,5%، حيث حصل الأول على أكثر من 7%، بينما حصل الثاني على حوالي 6%.
ومن المتوقع أيضا أن يحل حزب ” التحالف الديمقراطي للهنغاريين في رومانيا” في المركز الخامس بنسبة حوالي 6,5%.

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