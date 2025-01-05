طقس العراق.. أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية امس السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة أن “غداً الأحد سيكون الطقس غائما جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية ليلاً، وستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية”، مبينًا أن “درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأحد ستكون في السليمانية 13، ودهوك 14، وأربيل 15، ونينوى 16، والأنبار وصلاح الدين 17، وكركوك وديالى 18، وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وواسط 20، وميسان والديوانية وذي قار والمثنى 21، والبصرة 22”.

وأضاف أن “يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً مع أمطار خفيفة في أغلب مناطق وسط وجنوب البلاد، وتكون رعدية أحياناً، وتنشط الرياح أحياناً مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم”.

وأشار إلى أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً بشكل عام مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، خاصة في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية”.

ولفت إلى أن “التوقعات الجوية ليوم الأربعاء المقبل تشير إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً في المنطقة الجنوبية مع أمطار خفيفة صباحاً، ثم يتحول الطقس إلى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى”.