“الإدمان” فيلم قصير للمخرج الشاب سجاد عادل فالح

بغداد – الصباح الجديد:

في عالم الفن السابع، تمكن المخرج والممثل الشاب، سجاد عادل فالح، البالغ من العمر 18 عاماً، من إنجاز فيلمه السينمائي القصير الجديد “الإدمان”، الذي يتناول قضية تجارة المخدرات وتأثيرها في المدمنين.

ويمثل هذا العمل إضافة جديدة إلى مسيرة هذا المبدع الشاب الفنية المتنوعة التي تشمل المسرح والتلفزيون والسينما، ليؤكد فالح بذلك تفوقه في مجال الإخراج والتمثيل رغم صغر سنه.

وقال فالح: إن “فيلمي السينمائي القصير “الإدمان” شارك فيه عدد من الممثلين المبدعين مثل: كرار أحمد (ممثل ومساعد مخرج)، وعلي صاحب (ممثل)، وحسن علي (ممثل)، وياسر كاظم (ممثل)”.

وأضاف: “قدمت مجموعة متنوعة من الأعمال الناجحة في مجالات متعددة من بينها المسرح، التلفزيون، والسينما، الأعمال المسرحية كانت: (واقع مؤجل)، و(اكتمل المشهد ولكن)، و(كلنا العراق)، و(عودة شهرزاد)، و(مخلفات حرب)، و(ماكنة هاملت)، و(رسالة الأبطال)”.

وتابع: “أما أعمالي التلفزيونية، فهي (تايتل برنامج حلم) على قناة العراقية الفضائية، ومسلسل (عفو عام)، ومسلسل (ابن الباشا)، وإعلان لمطعم أفنيو، وإعلان لصالح البنك المركزي”.

وأشار إلى أن “أعمالي السينمائية القصيرة تشمل فيلم (الإدمان) الذي هو من إخراجي وتأليفي، وفيلم (المجاهد الصغير) الذي هو في مرحلة الإنتاج، وهو من إخراجي وتأليفي أيضاً”.