الجيش الإسرائيلي يعتقل المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد فوزه بالأوسكار

متابعة – الصباح الجديد:

اعتقلت القوات الإسرائيلية، المخرج الفلسطيني حمدان بلال في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أسابيع من فوز فيلمه الوثائقي “لا أرض أخرى” بجائزة الأوسكار.

ووفقًا للمخرج الإسرائيلي المشارك في الفيلم، يوفال أبراهام، فقد تعرض منزل بلال في قرية سوسيا بجنوب الضفة الغربية لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين. وخلال تلقيه العلاج داخل سيارة إسعاف إثر إصابته في الاعتداء، اقتحم جنود إسرائيليون السيارة واعتقلوه.

يُسلط فيلم ” لا أرض أخرى” الضوء على نضال النشطاء الفلسطينيين لحماية مجتمعاتهم في منطقة مسافر يطا، التي تواجه تهديدات مستمرة بالتدمير من قبل القوات الإسرائيلية. وتُعد المنطقة واحدة من المواقع التي صنفتها إسرائيل كمناطق عسكرية مغلقة، مما يعرّض سكانها لخطر التهجير القسري.

يأتي اعتقال بلال في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث ازدادت الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المصنفة كمناطق عسكرية.