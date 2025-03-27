“معرض يحاكي العصر العباسي”.. تعاون ثقافي بين العراق وفرنسا

بغداد – الصباح الجديد:

التقى رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية ببغداد (سامويل ميم)، بحضور مدير عام دائرة المتاحف العامة السيدة لمى ياس الدوري وتم مناقشة الإعداد والتحضير لمشروع مشترك يخص (معرض يحاكي العصر العباسي) بعرض الصور والأفلام وبعض المسكوكات والقطع الآثارية بما يتلاءم مع تلك الحقبة الإسلامية وفي إحدى قاعات المتحف العراقي، وتشترك في المشروع الهيأة والسفارة الفرنسية ومعهد العالم العربي، وخلال العطلة الصيفية لهذا العام بعد استكمال الأمور اللوجستية الخاصة وتحديد القاعة المناسبة له.

وقد أعرب السيد رئيس الهيأة خلال اللقاء عن سعادته بهذا التعاون المشترك الذي يعبر عن عمق العلاقات الثقافية بين البلدين وكل الدول الصديقة للحفاظ على قطاع الآثار والتراث انسجاما مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ووزير الثقافة والسياحة والآثار وتزامناً مع فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، بوصفه أول مشروع من هذا النوع وهو باكورة لأنشطة مستقبلية أوسع وأكثر شمولا.

بدورها أشارت الدوري إلى أن دائرة المتاحف العامة مستعدة للعمل بهذا المشروع الذي سيكون له صدى واسع في الأوساط الثقافية وذلك لأهميته التاريخية والحضارية للعراق، إذ يستهدف فئات عمرية مختلفة أهمها الصغيرة بوجود العاب إلكترونية تحاكي تلك الحقبة مؤكدة على أن العمل المشترك مع الجانب الفرنسي سيكون نقطة انطلاق جديدة للمتحف العراقي لما يملكه من أهمية بين متاحف العالم.

وعبر الملحق الثقافي الفرنسي عن أمله بنجاح فكرة المعرض الذي تحضره شخصيات ثقافية ودبلوماسية رفيعة المستوى من الجانبين مؤكداً أن هذا النجاح يفتح الآفاق لمشاريع أخرى تخدم قطاعي الآثار والتراث العراقي لما يملكه من إرث تاريخي مهم قدم الكثير للإنسانية.