آية سماحة تحدث ضجة بتصريحاتها عن طفولتها وتعرّضها للتحرش

الصباح الجديد – وكالات:

حلّت الفنانة آية سماحة ضيفةً على برنامج “أسرار” الذي تقدّمه المذيعة أميرة بدر عبر قناة “النهار”، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية وطفولتها وعلاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها، مفجرةً مفاجأة عن تعرّضها للتحرش في طفولتها.

وأكدت سماحة أن تحمّل الفتاة للمسؤولية منذ الصغر يكون له تأثير قوي في شخصيتها، موضحةً أن الفتاة التي تعمل من سنّ صغيرة تصبح أكثر تقديراً لقيمة المال والاستقلالية، بالقول: “اللي بتشيل مسؤولية من صغرها بتعرف تجيب الفلوس وتكبرها، ومش بتنتظر حد يصرف عليها”.

وأوضحت أن العمل المُبكر يعرّض الفتاة لمواقف غير لطيفة، مشيرةً الى أنها واجهت العديد من السخافات، لكنها تعلمت كيف تضع حداً للآخرين، قائلةً: “قابلت كل المواقف اللي ممكن تتخيلها، وعرفت إمتى أوقف أي حد عند حده”.

وكشفت آية عن أصعب موقف تعرّضت له، معترفةً بجرأة أنها تعرضت للتحرّش وهي طفلة في سنّ 11 أو 12، لكنها واجهت الموقف بشجاعة بمساعدة والدتها، بالقول: “لما كنت بروح أحكي لمامتي، كانت بتعلّمني إزاي أتصرّف، وكانت دايماً في ضهري بس كانت بتخليني أنا اللي أواجه”، وأضافت أن هذه التجربة علّمتها عدم الخوف من المواجهة وأخذ حقها بنفسها، وكشفت سبب نصيحتها لوالديها بالانفصال، قائلةً: “كان في مشاكل كبيرة وخناقات وكلام سخيف مش عايزين نسمعه، كنت مش شايفة حب في البيت، ولا علاقة صحية بين أب وأم، وشايفة إنهم متوترين جداً مع بعض، فانفصلوا”.

وأوضحت أن والدها الراحل تزوج وكذلك والدتها، قائلةً: “هو اتجوّز على ماما، وكانت حاجة مش مفهومة بالنسبة لي، وماما اتجوزت”، مؤكدةً أن والدها الراحل كان بالنسبة إليها الأمان، الذي لا تزال تشعر به حتى الآن بسبب سمعته الجيدة.