  • السبت , 29 مارس 2025
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

روحك نبضات بيضاء

ثقافة
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باقر طه الموسوي

أيها الشاعر للفجر
نبوءته
وعينك قربان
مثل سماء شاسعة
هذه البلاد تفيض بيراعك
كل الحروف تأتيك
دفعة واحدة
وتمضي مع الجرح لائقا بالنخل
ثم أنك الوارث لدجلة والفرات
أيها المتوسم بنايات الصباح وابتساماته الخجولة
بلاد كلكامش واشور وأنليل
ايها الشاعر ثمة ايقاع وحبر وصلصال
يتدفق مثل موسيقى شهية بالأمطار والجمال
لا تبح اسرارك للعابثين
لا تقص رؤياك لمخلوقات عمياء
دع قصائدك يفضحها الضباب
والشمس تهرول اليك
لا تخف من الذئاب والطغاة
ربما ستعانقك المشانق والحبال
وتمضي مع الأزهار والأضواء
أيها الشاعر في فمك تعويذة الخلاص
بين أضلاعك تختبئ الكنوز
صوتك يعلو عنان السماء
رغم أنك لست حرا
لكن تتبعك النوارس والطيور والأحداق
وكنت أنت البلاد
وكنت أنت العراق
في روحك اخضرار الحقول
ووردة السلام

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