“حبة قمح” للقاص هيثم العوادي

بابل – الصباح الجديد:

صدرت عن دار وتريات المجموعة القصصية (حبة قمح) للأديب الكربلائي هيثم العوادي بواقع ١٣٥ صفحة من القطع المتوسط، مؤلفة من 23 قصة قصيرة كانت أغلبها قصص اجتماعية من البيئة العراقية، وقال العوادي للصباح الجديد ” الكاتب يتأثر في بيئته التي ينطلق منها ليصوغ أفكاره من الواقع الذي يتأثر به وينفعل مع متغيراته، وتحدده بمحددات لا يمكنه الخروج عنها، وهذا الارتباط بين القاص والواقع لم يأت من فراغ، كما أن لشخصية الكاتب وتوجهاته دور في إبراز ملامح العمل الأدبي الذي يكتبه”.

وأضاف العوادي: “(حبة قمح) ناتجة من هذه التفاعلات، ابتداء من العنوان البسيط والذي يحمل رمزية قوية تتعلق بمعان مثل البقاء والعطاء والنماء والأمل، الى المحتوى الهادف التي تتضمنه القصص. وتابع: هنالك ارتباط روحي بين أفراد مجتمعنا وبين أهل البيت عليهم السلام، ويكون بطبيعته ارتباط فطري عقائدي، يلمسه الجميع من خلال قوة التأثير الذي يجسده، وأغلب القصص في المجموعة تشير الى هذا الارتباط، فهنالك معاجز وظواهر غير عادية تزيد من تلك الجاذبية نحو ارتباطنا بهم عليهم السلام.

وجاءت المجموعة بمعالجات في تحريك شخصيات البطولة في القصص التي غلب عليها التنوع، وكان منها شخصيات حائرة تبحث عن طريق الخلاص والهداية، وشخصيات عاجزة تصبح أكثر ثباتا وقوة بعد تمسكها بنهجهم عليهم السلام، وشخصيات ضالة تستنير بهدى أهل البيت عليهم السلام.

الجدير بالذكر أن المجموعة ضمت أكثر من قصة حاصلة على جوائز فردية بفوزها في مسابقات نظمتها العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية، وأغلب القصص في المجموعة تتحدث عن أشهر زوجين في الاسلام الامام علي والصديقة فاطمة الزهراء (عليهما السلام).