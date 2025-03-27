الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرين علي جعفر العلاق وبلند الحيدري

متابعة – الصباح الجديد:

ضمن مبادرة رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة “شعر” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدرت حديثا الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر علي جعفر العلاق.

تضمنت الأعمال الشعرية الكاملة ثلاثة أجزاء، إذ ضم الجزء الأول ديوان “لا شيء يحدث لا أحد يجيء” (1973)، وديوان “وطن لطيور الماء” (1975)، وديوان “شجرة العائلة” (1979)، وديوان “أيام آدم” (1993)، ويقع ب 319 صفحة من القطع الكبير.

أما الجزء الثاني فقد ضم ديوان “ممالك ضائعة” (1999)، وديوان “سيد الوحشتين” (2006)، وديوان “هكذا قلت للريح” (2008)، وديوان “ذاهب لاصطياد الندى” (2011)، وديوان “نداء البدايات” (2013)، ويقع ب 359 صفحة من القطع الكبير.

وضم الجزء الثالث ديوان “حتى يفيض الحصى” (2013)، وديوان “وطن يتهجى المطر” (2015)، وديوان “طائر يتعثر بالضوء” (2018)، وديوان “فراشات لتبديد الوحشة” (2021)، وديوان “القصائد الخمس ونصوص شعرية أخرى” (2024)، ويقع ب 430 صفحة من القطع الكبير.

وضمن نفس المبادرة وعن سلسلة “شعر ” التي تصدرها الدار صدر كتاب “الأعمال الشعرية الكاملة” للشاعر بلند الحيدري، الذي يضم جميع أعماله الشعرية، الكتاب يحتوي على 10 دواوين شعرية، وهي: خَفَةُ الطّين، أغاني المدينة الميتة، خطوات في الغربة، رحلة الحروف الصّفر، حوار عبر الأبعاد الثلاثة، أغاني الحارس المتعب، إلى بيروت مع تحياتي، أبواب إلى البيت الضّيق، آخر الدرب، ودروب في المنفى.

يقع الكتاب في 710 صفحات من القطع الكبير، ويُعدّ من الكتب المهمة في مجال الشعر العربي.