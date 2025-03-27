فيلم “ندم” قصة طفل عراقي يحقق حلمه من خلال مسابقة فنية

متابعة – الصباح الجديد:

“ندم” فيلم سينمائي جديد يروي قصة طفل عراقي يحقق في النهاية حلمه من خلال مسابقة فنية، رغم معارضة عائلته لانخراطه في عالم الفن، والفيلم من كتابة وإخراج ريكا برزنجي وإنتاج شركة “سي سي فيلم برو”، تم تصويره في أربيل وشقلاوة ب28 يوماً، وشبكة رووداو الإعلامية هي الراعي الإعلامي للفيلم.

وصرحت ريكا برزنجي ، أنه للمرة الأولى في كوردستان والعراق، تقوم مجموعة من الشباب الكردي بإنتاج فيلم سينمائي ذي مستوى عالمي في كوردستان، وأشارت إلى أن جميع الممثلين الرئيسيين المشاركين هم من أشهر الممثلين على مستوى العراق والدول العربية، وقد تم تصوير الفيلم بأعلى جودة باستخدام كاميرا “آري أليكسا 35” وعدسات “آري ماستر أنامورفيك” التي استُخدمت في أقوى الأفلام العالمية، وهذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التقنيات على مستوى العراق والدول العربية.

يشارك في هذا العمل عدد من الممثلين العراقيين البارزين، منهم الدكتور جبار جودي، بكر خالد، براء الزبيدي، سارة أوس، فوزية حسن، إنعام الربيعي، ساندي جمال، ليث حيدر ومهند ستار.

ومن المقرر عرض هذا العمل السينمائي يوم السابع عشر من نيسان المقبل في دور السينما بإقليم كردستان والعراق والدول العربية، ويخطط المنتجون لعرضه في دول أخرى حول العالم، ثم سيتم نشره لاحقاً على منصة رقمية لتوزيع الأفلام، ينتمي الفيلم إلى حقول الدراما والعائلة والمغامرة، وتدور أحداثه في ثلاث حقب زمنية مختلفة.