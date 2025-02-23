وفود مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب في رحاب تاريخ وحضارات العراق

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل المتحف العراقي الوفود السينمائية والفنية العربية والأجنبية المشاركة في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب بدورته الأولى، بغية نقل الصورة التاريخية لحضارة بلاد الرافدين وضمن التعاون المشترك بين المؤسسات لإنجاح الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية.

وأشارت مدير عام دائرة المتاحف العامة السيدة لمى ياس الدوري أثناء مرافقتها الوفود الضيوف بأن ملاكات المتحف والدائرة مستنفرة جهودها وطاقتها منذ إعلان بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، لإظهار المتحف بحلة تليق بتاريخ العراق ولتقديم الخدمة المثالية للضيوف والزائرين لما يشكله من أهمية تاريخية وحضارية كونه الوجه الحقيقي للعراق بتاريخه الثرّ وحاضره المشرق.

بدوره أكد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في الهيأة الحقوقي السيد فلاح حسن الجميلي أن زيارة الوفود جاءت بالتنسيق بين رئاسة الهيأة ودائرة المتاحف، ودائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة وعملت الدائرة على إنجاحها لأنها رسالة إعلامية مهمة لما يملكه العراق من تاريخ موغل في القدم وحاضر مشرق، بجهود أبنائه المخلصين وشدّد على ضرورة تظافر الجهود لإنجاح كل الفعاليات والنشاطات الخاصة باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025.