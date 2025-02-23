دعماً للمرأة العاملة في القطاع الخاص.. لوحات تشكيلية لفنانات وعرض للأزياء النسوية، وبازار

بغداد – الصباح الجديد:

أقام قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي فعاليات ثقافية ــ صناعية تحت عنوان (إمكانية دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص) بهدف تسليط الضوء على دور المرأة العراقية العاملة في المجالات الصناعية والثقافية والحياتية.

أقيمت الفعالية بحضور المدير العام لدار المأمون للترجمة والنشر السيدة إشراق عبد العادل ، وألقى نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسين العبري كلمةً أكد فيها أهمية دعم المرأة في القطاع الخاص، وأنَّ المرأة العراقية قطعت أشواطاً طويلةً بحضورها الفاعل في المجالات كافة، مشيراً إلى أنَّ دعم المرأة في القطاع الخاص يعد أمراً ضرورياً لتعزيز دورها في المجتمع، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، لافتاً إلى المرأة العراقية تتمتع بمهارات وخبرات عالية في مختلف المجالات، كما ألقت آلاء السعدون مسؤولة قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة كلمةً أفادت فيها أنَّ وزارة الثقافة سباقة لدعم الجهات التي تخدم حقوق الإنسان؛ لبلورة النواة التي تنطلق منها حقوق المرأة.

وناقشت الندوة الحوارية التي عقدها الاتحاد دعم الاتحاد المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والمصانع النسوية، وطرق منح القروض والتسهيلات لهذه الفئة.

وعلى هامش الندوة أقيم عرض للأزياء النسوية، وعرض للوحات الفنية لفنانات جمعية كهرمانة، واختتمت بعرض بازار لفريق صناع سارة النسائي وفرع الحرف اليدوية للاتحاد.