لتعزيز التعاون الثقافي سفير بريطانيا لدى العراق يزور جامع النبي يونس في نينوى

متابعة – الصباح الجديد:

زار السفير البريطاني ” ستيفن هيتشن” جامع النبي يونس للاطلاع على مستجدات أعمال إعادة الإعمار والتأهيل هناك، جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم بضرورة تعزيز التعاون الثقافي مع الدول الصديقة للحفاظ على قطاع الآثار والتراث وصيانتها. رافق مفتش آثار وتراث نينوى السيد رويد الليلة سعادة السفير البريطاني خلال زيارته.

وقد قدّم الليلة شرحاً مفصلاً عن الاكتشافات الآثارية في الجامع للبعثة الألمانية بالتعاون مع كوادر المفتشية، إذ كشفت التنقيبات عن بقايا قصر يعود للحقبة الآشورية الحديثة ومنحوتات حجرية وآجر مزجج وتماثيل للثيران المجنحة باعتبارها جزءًا من العمارة الملكية الآشورية فضلاً عن توثيق وحماية القطع الآثارية المكتشفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهذه الاكتشافات تعد خطوة مهمة لإحياء الإرث التاريخي للمدينة وضمن الجهود الدولية وبالتنسيق والتعاون مع الهيأة أُكتشفت الطبقات التاريخية تحت الموقع، لتعكس عمق الحضارة التي شهدتها مدينة نينوى عبر العصور.

بدوره أشاد السفير البريطاني بالجهود المبذولة في إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي للمشاريع التي تهدف إلى صون التراث العراقي.

من جانب آخر باشرت بعثة التنقيب الألمانية أعمالها في موقع آشور للتراث العالمي الموسم الثالث.

وأكد مفتش آثار صلاح الدين الدكتور علي أحمد عبد اللطيف على ضرورة الاستفادة من العمل من خلال الآثاريين الموجودين مع البعثة ومواكبة تطور الأجهزة المستخدمة في علم التنقيب.